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Стали известны размеры новых iPhone

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Фото: Global Look Press/Scott Carson
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Размеры новых iPhone стали известны благодаря попавшему в сеть снимку защитных пленок от производителя различных аксессуаров для смартфонов компании Olixar.

По предварительным данным, снимок стал подтверждением того, что в сентябре 2018 года три новые модели iPhone будут представлены на презентации Apple, сообщает газета The Daily.

На основании данных Olixar были изготовлены макеты смартфонов. Новая версия iPhone X, предположительно, выйдет в увеличенной модификации с экраном 6,5 дюйма и в бюджетной версии с 6,1 дюйма.

18 июня СМИ сообщили, что компания Apple представит «бюджетный» смартфон iPhone SE 2 осенью 2018 года.

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