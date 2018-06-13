СМИ узнали главное новшество следующего iPhone

Apple планирует поменять разъем для зарядного устройства и передачи данных в новых iPhone и iPad, которые поступят в продажу в 2019 году. Об поставщики оборудования рассказали порталу Digitimes.

По информации издания, производители хотят оснастить с смартфоны и планшеты портом USB-C вместо нынешнего Lightning.

Как отмечает телеканал «360», Apple уже использовала разъем USB-C в MacBook, что негативно отразилось на продажах компании.

Однако, собеседники Digitimes ожидают, что новый порт USB-C ускорит процесс унификации зарядных устройств на всех устройствах Apple.

Ранее в июне Apple презентовала новую систему iOS 12. Она обладает улучшенной производительностью и несколькими новыми функциями, среди которых Screen Tim, которая позволит отслеживать время работы с устройствами системы.