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Apple запатентовала браслет для измерения давления

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Американская корпорация Apple запатентовала новое устройство с функцией измерения артериального давления. 

После ряда исследований компания решила запустить портативный монитор — фитнес-браслет с датчиком замера давления, сочетающий в себе технологии iPhone и Apple Watch, сообщает The Verge

Устройство будет работать по принципу тонометра и иметь одну или несколько воздушных подушек с датчиками, измеряющими давление на руке или ноге. Инженеры также оснастят его механизмом, позволяющим регулировать обхват запястья или щиколотки для достоверных показателей на мониторе устройства. 

Пользователи гаджета смогут подключать его к другим девайсам Apple. При этом устройство станет первым медицинским гаджетом, который выпустила Apple. 

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