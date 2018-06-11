Apple запатентовала браслет для измерения давления

Американская корпорация Apple запатентовала новое устройство с функцией измерения артериального давления.

После ряда исследований компания решила запустить портативный монитор — фитнес-браслет с датчиком замера давления, сочетающий в себе технологии iPhone и Apple Watch, сообщает The Verge.

Устройство будет работать по принципу тонометра и иметь одну или несколько воздушных подушек с датчиками, измеряющими давление на руке или ноге. Инженеры также оснастят его механизмом, позволяющим регулировать обхват запястья или щиколотки для достоверных показателей на мониторе устройства.

Пользователи гаджета смогут подключать его к другим девайсам Apple. При этом устройство станет первым медицинским гаджетом, который выпустила Apple.