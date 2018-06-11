Компания Apple сообщила о снижении спроса на iPhone

Kорпорация Apple предупредила поставщиков комплектующих для своей продукции о падении спроса на смартфоны iPhone.

По данным CNN, Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы производства компонентов для ее устройств примерно на 20%.

Как утверждает телеканал, это свидетельствует о том, что компания признает падение спроса на устройства ее производства.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее объявил о выходе обновления для телефонов на операционной системе iOS и поблагодарил Apple.