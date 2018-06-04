Функции для поддержания активного образа жизни получит Apple Watch

Новые функции для общения и поддержания активного образа жизни появятся в часах Apple Watch. Это связано с выходом обновления операционной системы watchOS 5.

Среди новаций будет возможность вызвать пользователя Apple Watch на 7-дневное соревнование по активности, автоматическое распознавание режима тренировки, новые виды тренировок (йога и пеший туризм), а также улучшения для занятий бегом.

Помимо этого появится функция Walkie-Talkie для общения по голосовой связи. В Apple Watch будет доступно приложение «Подкасты» для прослушивания музыки на ходу.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее объявил о выходе обновления для телефонов на операционной системе iOS и поблагодарил Apple.



