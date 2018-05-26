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Корпорация Apple умышленно выпустила хрупкий iPhone 6

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Фото: Global Look Press/Frank May
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Американская судья Люси Кох раскрыла содержание внутренней документации Apple. 

Оказалось, что представители компании были в курсе о хрупкости вышедших в 2014 году iPhone 6 еще на этапе тестирования, сообщает Motherboard.

Покупатели жаловались, что модель гнется в кармане. Представители корпорации уверяли, что телефоны можно погнуть только при неправильном использовании.

Apple ранее признала существование проблемы потери чувствительности сенсорного экрана iPhone X к касаниям при температуре ниже ноля градусов. Кроме того, компания предупредила о возможности выгорания дисплеев нового гаджета.

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