Корпорация Samsung выплатит Apple $539 млн за нарушение патентов

Калифорнийский суд обязал корпорацию Samsung выплатить компании Apple почти $539 млн за нарушение патентов на промышленный образец и изобретение.

Apple рассчитывала получить $1 млрд — столько, по мнению корпорации, заработали конкуренты на использовании патентов, пишет Usa Today.

Кроме того, предполагалась выплата денег, вырученных с реализации смартфонов, в которых незаконно использовались запатентованные технологии и дизайнерские решения.

В свою очередь, Samsung хоть и признавала вину, но настаивала на сумме $28 млн. Судебное разбирательство между компаниями тянется с 2011 года.

Более 4,4 млн пользователей iPhone ранее обвинили компанию Google в шпионаже, сборе личной информации и подали коллективный иск, рассмотрением которого займется суд Великобритании.