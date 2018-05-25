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Корпорация Samsung выплатит Apple $539 млн за нарушение патентов

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Калифорнийский суд обязал корпорацию Samsung выплатить компании Apple почти $539 млн за нарушение патентов на промышленный образец и изобретение.

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Apple рассчитывала получить $1 млрд — столько, по мнению корпорации, заработали конкуренты на использовании патентов, пишет Usa Today.

Кроме того, предполагалась выплата денег, вырученных с реализации смартфонов, в которых незаконно использовались запатентованные технологии и дизайнерские решения.

В свою очередь, Samsung хоть и признавала вину, но настаивала на сумме $28 млн. Судебное разбирательство между компаниями тянется с 2011 года.

Более 4,4 млн пользователей iPhone ранее обвинили компанию Google в шпионаже, сборе личной информации и подали коллективный иск, рассмотрением которого займется суд Великобритании.

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