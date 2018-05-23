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К Google подали иск из-за слежки за пользователями iPhone

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Фото: Global Look Press/Jiri Hubatka
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Более 4,4 млн пользователей iPhone обвинили компанию Google в шпионаже, сборе личной информации и подали коллективный иск к компании, рассмотрением которого займется суд Великобритании.

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Ведущий иск адвокат Ричард Ллойд считает, что в период с августа 2011 по февраль 2012 года компания обходила определенные настройки безопасности браузера Safari, позволяя собирать таким образом персональные данные, пишет The Guardian.

Размер компенсации, которую требуют выплатить за нелегальное отслеживание информации компанией, составляет £3,2 млрд. При этом в самой компании настаивают, что не передавали третьим лицам персональные данные.  

Google и раньше уличали в слежке за пользователями. 22 ноября в компании признали, что собирали данные о геолокации со смартфонов на платформе Android втайне от пользователей. Примечательно, что делалось это даже при отключенном вручную режиме определения местонахождения.

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