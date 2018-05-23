Бренд Apple в восьмой раз стал самым ценным в мире по версии Forbes

Бренд американской компании Apple восьмой раз возглавил ежегодный рейтинг, составленный журналом Forbes, и признан самым ценным в мире.

Эксперты установили, что в этом году бренд подорожал на 8% по сравнению с 2017 годом, и оценили компанию в $182,8 млрд. По мнению издания, только Apple способна продать 29 млн смартфонов за первые два месяца с учетом розничной цены в $1 тыс., сообщает ТАСС.

На втором месте рейтинга оказалась компания Google, которая является частью холдинга Alphabet. Эксперты заявили, что стоимость бренда выросла на 30%, и оценили компанию в $132,1 млрд. Также в пятерку лидеров вошли Microsoft — $104,8 млрд, Facebook — $94,8 млрд и Amazon — $70,9 млрд. Все компании показали хороший рост цены своих брендов.

В десятке самых ценных брендов также числятся Coca-Cola, Samsung, The Walt Disney Company, Toyota и AT&T (один крупнейших в США операторов связи). Российских компаний в данном рейтинге журнала представлено не было.