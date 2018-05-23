Москва и Петербург возглавили рейтинг развития российских регионов

Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра возглавили рейтинг социально-экономического развития регионов России по итогам 2017 года. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

В первую десятку также вошли Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Тюменская область, Свердловская область, Ленинградская область и Краснодарский край.

Специалисты оценивали ключевые показатели в бюджетной и социальной сферах, масштабы экономики региона и ее эффективности. Авторы исследования в целом позитивно оценивают результаты развития страны. После двухлетнего спада ВВП России в 2017 году, согласно оценке Росстата, вырос на 1,5%. Положительная динамика наблюдалась, в частности в промышленности, производстве, сельском хозяйстве, розничной торговле и инфляции.

Рейтинг был составлен в преддверии Петербургского международного экономического форума – 2018, который пройдет с 24 по 26 мая. На мероприятие съедутся представители 70 стран.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал самым популярным российским городом у туристов, а самым гостеприимным — Суздаль.