Компанию Apple обвинили в краже логотипа у стартапа

Блокчейн-стартап по созданию сайтов Shift обвинил американскую корпорацию Apple в краже своего логотипа.

Один из представителей организации заявил, что логотип новой функции Apple Shortcuts напоминает их эмблему как цветом, так и своеобразной восьмеркой. Он заявил, что готов отдать лого за $200 тыс., пишет телеканал «360». В компании на эти обвинения пока не ответили.

4 июня Apple представила новую версию системы iOS 12, которая обладает улучшенной производительностью и несколькими новыми функциями. Презентация состоялась в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (The Apple Worldwide Developers Conference).

Голосовой помощник Siri начнет работать в любых приложениях с помощью расширения Shortcuts, которое позволит привязывать готовые сценарии. Например, по запросу «Хочу суши» Siri оформит заказ из ближайшего японского ресторана.