Прямой эфир

Гендиректор Apple рассказал о зависимости от iPhone

0
Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава американской корпорации Apple Тим Кук признался в зависимости от iPhone. По его словам, он пользуется смартфоном чаще, чем следует. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Кук рассказал, что осознал свою зависимость, когда начал тестировать функцию Screen Time, которая появится в новой версии операционной системы iOS 12, презентация которой прошла 4 июня. Программа показывает, как долго владелец смартфона использовал то или иное приложение.

«Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счет», — заявил гендиректор Apple.

Он добавил, что достает свой смартфон гораздо чаще, чем следует, но не уточнил, какими именно приложениями пользуется чаще всего.

Кук также подчеркнул, что само по себе устройство не вызывает зависимости, ее вызывает то, что пользователи делают с его помощью, сообщает сайт kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple блокирует обновления мессенджера Telegram в iOS
Функции для поддержания активного образа жизни получит Apple Watch

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017