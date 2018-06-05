Гендиректор Apple рассказал о зависимости от iPhone

Глава американской корпорации Apple Тим Кук признался в зависимости от iPhone. По его словам, он пользуется смартфоном чаще, чем следует. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Кук рассказал, что осознал свою зависимость, когда начал тестировать функцию Screen Time, которая появится в новой версии операционной системы iOS 12, презентация которой прошла 4 июня. Программа показывает, как долго владелец смартфона использовал то или иное приложение.

«Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счет», — заявил гендиректор Apple.

Он добавил, что достает свой смартфон гораздо чаще, чем следует, но не уточнил, какими именно приложениями пользуется чаще всего.

Кук также подчеркнул, что само по себе устройство не вызывает зависимости, ее вызывает то, что пользователи делают с его помощью, сообщает сайт kp.ru.