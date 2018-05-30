Apple блокирует обновления мессенджера Telegram в iOS

Компания Apple начала блокировку обновления Telegram с середины апреля. Но скачать приложение российские пользователи всё еще могут, сообщается на сайте мессенджера.

«При этом пользователи операционных систем Android по-прежнему получают обновления, в том числе последний вариант правил, который касается конфиденциальности персональных данных», — уточняет «Федеральное агентство новостей».

28 мая Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием прекратить распространение в России Telegram через онлайн-магазин, а также отключить рассылку уведомлений мессенджера для пользователей на территории страны.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру. Причиной стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.