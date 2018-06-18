Порошенко решил создать в ЕС группу для остановки «Северного потока – 2»

В понедельник, 18 июня, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко планирует создать в Евросоюзе (ЕС) группу, задачей которой станет противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2».

Об этом украинский лидер написал в заметке на онлайн-платформе Medium.

Обвинения Порошенко

По мнению президента Украины, «Северный поток – 2» не имеет экономической составляющей и является «абсолютно политиканским проектом». Кроме того, реализацию газопровода он связал с возможностью последующего нападения России на Украину. Одновременно украинский президент вспомнил и о финансовых потерях, которые понесет Киев после запуска трубопровода.

Газопровод «пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд», заявил он.

Порошенко уверен в необходимости создания международного объединения, которое будет управлять существующей ныне газотранспортной системой его страны. Он отметил, что в настоящее время уже ведутся активные переговоры с Германией. Однако стать участником консорциума по управлению ГТС ФРГ сможет, если «остановит «Северный поток – 2», добавил президент Украины.

Мнение экспертов

Как считает политолог Александр Асафов, комментируя намерение Порошенко предложить Европе создание консорциума, газотранспортная система Украины не соответствует интересным для Москвы проектам из-за своего плачевного состояния.

«На Украине, конечно, надеются на сохранение выгодных для себя условий: чтобы и не вкладываться в ремонт, и продолжать получать деньги за транзит», — заявил он радио Sputnik.

Поэтому Киев, говоря об энергетической угрозе Европе, которую якобы несет «Северный поток – 2», свои проблемы пытается туда же переадресовать, заключил эксперт.

Вспомнить США

Порошенко напомнил в заметке, что США также выступают против газопровода «Северный поток – 2».

«Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет», — заявил он, не уточнив, кому грозят эти санкции — странам ЕС, поддержавшим строительство газопровода или России. Однако уже в начале июня власти Германии призвали третьи страны прекратить угрожать санкциями из-за газопровода.

Кто поддерживает строительство

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год.

Большинство стран Европы поддерживают проект и дали разрешение на его строительство в своих водах. Против него выступают страны Прибалтики и Украина. Против и Вашингтон, который рассматривает поставки в Европу своего газа. Польша требует, чтобы Евросоюз ускорил работу над внесением в газовую директиву изменений, которые могут усложнить строительство газопровода.

Судьба транзита газа из РФ через Украину

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова рассмотреть вариант сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», если он будет иметь экономическую выгоду.