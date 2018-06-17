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В раде назвали «Северный поток – 2» находящимся в Берлине «российским оружием»

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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В Верховной раде Украины назвали газопровод «Северный поток – 2» оружием России, находящимся в Берлине, такое мнение выразила зампредседателя рады Оксана Сыроед.

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По ее словам, РФ и цивилизованный мир разделяет пропасть, сообщает «112 Украина».

«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня «Северный поток – 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», — приводит «Газета.ру» ее слова

Сыроед отметила, что поощрение «финансовой агрессии» Москвы может превратить Россию в угрозу для мира.

На этой неделе в Киеве назвали «Северный поток – 2» угрозой европейской цивилизации. В начале июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод не будет построен.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Таким образом в ходе поставок в ЕC российская сторона исключает транзит газа по территории Украины. 

Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год. Ожидается, что его запустят до конца 2019 года. Большинство стран Европы поддерживают реализацию проекта.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако он не уточнил объемы продукта.

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