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В ФРГ призвали не угрожать санкциями «Северному потоку – 2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Власти Германии призвали третьи страны прекратить угрожать санкциями газопроводу «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 8 июня, заявил вице-спикер бундестага ФРГ Томас Опперманн.

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Немецкий политик сказал об этом на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Северный поток – 2» — это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», — приводит «Газета.ру» слова Опперманна.

Со своей стороны Вячеслав Володин отметил частые контакты между парламентариями РФ и ФРГ.

Немногим ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что газопровод «Северный поток – 2» не будет построен. 

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год. Ожидается, что его запустят до конца 2019 года.

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от ГерманииФинляндии и Швеции.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако он затруднился уточнить, в каких объемах. 

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