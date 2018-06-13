Швеция объяснила Украине выдачу разрешений на «Северный поток — 2»

Швеция, выдав разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», действовала в рамках международного законодательства. Об этом заявил шведский посол на Украине Мартин Хагстрем. Его статья опубликована в газете «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что российский газопровод будет проложен за пределами территориальных вод Швеции — в исключительной экономической зоне. Конвенция ООН по морскому праву запрещает прибрежному государству «препятствовать в прокладке или поддержанию в исправности таких трубопроводов».

«Для Швеции соблюдение норм международного права является не только юридическим обязательством, но и основополагающим интересом безопасности. И мы ожидаем такого же подхода от всех других государств», — пишет Хагстрем.

Посол напомнил, что правительство Швеции критически относится к проекту, поскольку он будет иметь негативные последствия для Украины как государства-транзитера российского газа. Хагстрем добавил, что у Стокгольма нет планов подключатся к российскому проекту.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от Германии и Финляндии.

США, ряд европейских стран и Украина выступают против строительства газопровода, поскольку он якобы угрожает энергетической безопасности Европы.