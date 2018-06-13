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В Киеве назвали «Северный поток — 2» угрозой европейской цивилизации

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Фото: Global Look Press/DPA/Soeren Stache
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Участие Германии в проекте газопровода «Северный поток – 2» может иметь негативные последствия как для Киева, так и для Западной Европы. Об этом в эфире канала ICTV заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что Германия участвует в проекте «вопреки заявлениям о поддержке». По его словам, европейцы променяли основополагающие правовые принципы — в частности, права человека и уважение международно признанных границ — на бизнес-интересы. «Это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС», — считает он.

8 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток — 2» — «абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины» и не имеет никакой экономической составляющей. Он выразил надежду, что Украине удастся остановить строительство.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок по двум ниткам составит 55 млрд куб. м топлива в год. Планируется, что он будет запущен до конца 2019 года. Большинство стран, через которые пройдут трубы, уже выдали разрешение на прокладку газопровода. Против выступает Украина (эксперты считают, что она боится потери выгоды от транзита российского газа), а также Польша и страны Прибалтики.

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