Польша старается давить на ЕС с целью остановки «Северного потока – 2»

Польша требует, чтобы Евросоюз ускорил работу над внесением в газовую директиву изменений, которые могут усложнить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил замминистра энергетики Польши Михаил Куртыка.

Изначально изменить директиву Еврокомиссия предложила в ноябре 2017 года, согласно им все газопроводы, в том числе иностранные, пролегающие морским путем, должны соответствовать законодательству ЕС.

На тот момент председателем в Евросоюзе была Болгария, которая затормозила темп работы над документом.

С 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии.

«Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», — заявил Куртыка «Польскому Радио».

Политик добавил, что рассчитывает на то, что Вена не будет защищать свои интересы, а проявит объективность.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Он предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год.

Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа.

Также недовольство выражают США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ.

Россия неоднократно призывала не политизировать коммерческий проект, целью которого является обеспечение надежных поставок газа в ЕС.

14 июня в украинской компании «Нафтогаз» заявили о «необратимых последствиях» для Европы из-за «Северного потока – 2».