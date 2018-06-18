Прямой эфир

Польша старается давить на ЕС с целью остановки «Северного потока – 2»

0
Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша требует, чтобы Евросоюз ускорил работу над внесением в газовую директиву изменений, которые могут усложнить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил замминистра энергетики Польши Михаил Куртыка.

Всем труба
Могут ли остановить «Северный поток – 2» после начала строительства

Изначально изменить директиву Еврокомиссия предложила в ноябре 2017 года, согласно им все газопроводы, в том числе иностранные, пролегающие морским путем, должны соответствовать законодательству ЕС.

На тот момент председателем в Евросоюзе была Болгария, которая затормозила темп работы над документом.

С 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии.

«Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», — заявил Куртыка «Польскому Радио».

Политик добавил, что рассчитывает на то, что Вена не будет защищать свои интересы, а проявит объективность.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Он предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год.

Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа.

Также недовольство выражают США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ.

Россия неоднократно призывала не политизировать коммерческий проект, целью которого является обеспечение надежных поставок газа в ЕС.

14 июня в украинской компании «Нафтогаз» заявили о «необратимых последствиях» для Европы из-за «Северного потока – 2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на страхи Киева перед «Северным потоком – 2»
В раде назвали «Северный поток – 2» находящимся в Берлине «российским оружием»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017