В Госдуме ответили на страхи Киева перед «Северным потоком – 2»

В Государственной думе прокомментировали заявление заместителя председателя Верховной рады Украины Оксаны Сыроед, назвавшей газопровод «Северный поток – 2» доставленным в Берлин российским оружием.

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил в беседе с RT, что Украина с введением нового российского газопровода боится потерять не просто деньги, получаемые в настоящее время за транзит газа в Европу, но и рычаг влияния на Брюссель.

«Любая страна, обеспечивая безопасность энергоресурсов, увеличивает количество поставщиков и маршрутов доставки, то же самое делают ЕС и Россия — это диверсификация экспортных каналов и коридоров», — отметил он.

Депутат указал, что в течение 25 лет Россия поставляла газ в Европу через Украину, но это сопровождалось неплатежами за газ и проблемами с транзитом.

«Безопасность и надежность поставок определяют «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», — резюмировал депутат.

На этой неделе в Киеве назвали «Северный поток – 2» угрозой европейской цивилизации, а в начале июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод не будет построен.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Таким образом в ходе поставок в ЕC российская сторона исключает транзит газа по территории Украины.

Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, проект запустят до конца 2019 года.