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В «Нафтогазе» рассказали о «необратимых последствиях» от «Северного потока — 2»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Реализация «Северного потока — 2» приведет к «необратимым» последствиям для Европы, заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

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«Реализация проекта «Северный поток — 2» нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям, и постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа Газпрома», — говорится на странице украинской компании в Facebook.

Помимо этого, Витренко обрушился с критикой на Германию за позицию по спору России и Украины из-за газового договора, подписанного в 2009 году.

«Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам», — сказал Витренко.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.

Большинство стран Европы поддерживают проект. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия, Швеция.

Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа.

Также недовольство выражают США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ.

Россия неоднократно отмечала коммерческий характер проекта и призывал в его не политизировать. Москва указывала, что целью строительства является обеспечение надежных поставок газа в Европу. При этом Москва готова сохранить часть поставок через территорию Украины.

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