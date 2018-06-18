Порошенко сообщил о «группе противодействия» «Северному потоку - 2»

Киев работает над созданием в Евросоюзе группы, которая должна будет остановить реализацию энергетического проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщил в понедельник, 18 июня, президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Украина проведет переговоры с немецкими властями о создании консорциума, управляющего украинской газотранспортной системой, написал политик в своей заметке в онлайн-платформе Medium.

В публикации Порошенко назвал газопровод «абсолютно политиканским проектом» и снова заявил, что он направлен против Украины и не имеет экономической составляющей.

«Северный поток – 2», уверен он, «пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд».

«Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины», — высказался украинский президент. Одновременно Порошенко поставил условие властям ФРГ, при выполнении которого Германия сможет стать участником подобного объединения. Им «является остановка «Северного потока – 2».

В заметке Порошенко не забыл упомянуть заокеанских партнеров Киева и даже пригрозил санкциями Вашингтона.

«Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет», — заявил он.

На этой неделе в Киеве назвали «Северный поток – 2» угрозой европейской цивилизации, а в начале июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод не будет построен. В эти же дни власти Германии призвали третьи страны прекратить угрожать санкциями газопроводу «Северный поток – 2».

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Он предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год.

Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа. Недоволен и Вашингтон, который хочет поставлять в Европу свой СПГ.