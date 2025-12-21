Плющенко объявил о завершении сотрудничества с фигуристкой Костылевой

Фигурист Евгений Плющенко 21 декабря объявил о завершении сотрудничества с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

«Ну что, друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился», — написал он в своем Telegram-канале.

Плющенко пояснил, что причиной разрыва стало вмешательство матери Костылевой, Ирины, в тренировочный процесс. Тренер отметил, что на протяжении времени он пытался адаптироваться к этой ситуации, но условия, которые были поставлены, стали для него неприемлемыми.

Он подчеркнул, что Костылева — очень талантливая фигуристка. При этом, говоря о дальнейшем сотрудничестве с ней, Плющенко отметил, что «ставит многоточие», и выразил уверенность, что их путь еще не завершен.

Плющенко 8 декабря заявлял, что не намерен продолжать работу в качестве тренера с Костылевой. Он отмечал, что причиной стало поведение матери спортсменки. При этом он отметил, что может изменить позицию в будущем.

