Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) общевойсковой армии группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Восток» в лесополосе было обнаружено скопление личного состава ВСУ на позициях.

Для выполнения боевой задачи были задействованы оснащенные тепловизионными камерами БПЛА, что позволило эффективно обнаружить цели в условиях ограниченной видимости. После подтверждения данных расчеты применили ударные беспилотники с системой сбросов боеприпасов и нанесли огневое поражение по позициям ВСУ.

15 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в знак освобождения населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) установили флаги России.