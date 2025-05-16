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Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) общевойсковой армии группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Восток» в лесополосе было обнаружено скопление личного состава ВСУ на позициях.

Для выполнения боевой задачи были задействованы оснащенные тепловизионными камерами БПЛА, что позволило эффективно обнаружить цели в условиях ограниченной видимости. После подтверждения данных расчеты применили ударные беспилотники с системой сбросов боеприпасов и нанесли огневое поражение по позициям ВСУ.

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15 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в знак освобождения населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) установили флаги России.

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