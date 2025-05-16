Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) общевойсковой армии группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Восток» в лесополосе было обнаружено скопление личного состава ВСУ на позициях.
Для выполнения боевой задачи были задействованы оснащенные тепловизионными камерами БПЛА, что позволило эффективно обнаружить цели в условиях ограниченной видимости. После подтверждения данных расчеты применили ударные беспилотники с системой сбросов боеприпасов и нанесли огневое поражение по позициям ВСУ.
15 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в знак освобождения населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) установили флаги России.