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Передовой опыт: ремрота группировки «Днепр» за месяц ставит в строй танковый батальон

Военные специалисты восстанавливают боевые машины непосредственно у линии фронта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев
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В населенном пункте присутствие ремонтного подразделения ничто не выдает. Место дислокации выглядит как сельхозпредприятие, которое после боев пытается наладить свою работу — на территории красуются каркасы старой техники, обломки кирпича и шифера. В отличие от ремонтников противника наши умельцы работают максимально близко к фронту и даже на передовой. Корреспондент «Известий» побывал в расположении ремроты и выяснил, что в месяц там реанимируют до 35 единиц тяжелой техники — это больше, чем танков в батальоне.

Кадры решают всё

У замаскированного въезда нас встречает командир ремонтной роты одного из соединений группировки войск «Днепр» с позывным Адлер.

По словам офицера, с началом СВО подразделение пополнилось более опытными специалистами. В первую очередь за счет мобилизованных военнослужащих. Кто-то на гражданке был электриком, мотористом, пришли специалисты других технических профессий.

— Люди имеют достаточно богатый опыт и способны более эффективно выполнять работу, — подчеркивает Адлер.

Притом что условия работы, естественно, сложнее, чем в глубоком тылу.

Ремрота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Специалистам надо было быстро перестроиться и приспособиться к этим особенным условиям, по сути, не имея стационарных мастерских. За основу была взята местная промышленная база, — замечает собеседник.

Да и близость к передовой заставляет дополнительно решать вопросы безопасности, охраны и обороны подразделения.

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Командир отмечает высокую квалификацию своих специалистов. По его словам, все ремонтные работы они делают в два раза быстрее, при этом качество остается на самом высоком уровне.

— В месяц производится от 30 до 35 текущих ремонтов крупнотоннажной колесной и гусеничной техники. Основной упор, конечно, делается на восстановление машин, которые выполняют боевые задачи, в их числе — артиллерийские системы, — рассказывает офицер.

Работа на выезде

Немалый объем работ производится выездными бригадами.

— Всего их у нас три. В каждой такой бригаде три-четыре человека. Каждый из них — это узконаправленный специалист, обладающий общими техническими знаниями. Эти группы всегда выезжают под конкретную задачу по ремонту на боевых позициях, — уточнил командир.

Налажена и качественная ротация личного состава роты.

Ремрота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Внимательно отбираем новых специалистов, — говорит Адлер. — Учитываем их гражданские профессии и опыт трудовой деятельности. Это важно. Мы обязаны максимально минимизировать брак в работе, но при этом всё делать быстро, в самые короткие сроки. Любая техника ломается, а в зоне СВО она в прямом смысле работает на износ. Чтобы она оставалась в строю и не покидала его на долгий срок, отправляясь в глубокий тыл, ее должны чинить классные специалисты.

Качество работ находится на весьма приличном уровне. Это подтверждают положительные отзывы с передовой.

Всегда получаем обратную связь, — говорит Адлер. — Парни с линии боевого соприкосновения отзываются положительно о нашей работе, присылают благодарственные сообщения. Прежде всего хвалят за оперативность и, конечно, качество работы. Больше всего довольны выездными бригадам, которые порой под огнем противника, уходя от ударов дронов, ремонтируют технику на передке.

Работаем как изобретатели

При входе в один из ремонтных боксов встречаю механика-водителя БМП-2 с позывным Юрко. Он говорит, что ремонтники заканчивают колдовать над его машиной.

— БМП была атакована вражеским беспилотником, — рассказывает он. — Конкретно попало в место, где располагается механик. По воле случая никто из экипажа не пострадал. Получила повреждение коробка передач, масляные трубки, радиатор. К счастью, удалось быстро эвакуироваться и в последующем доставить машину в расположение ремроты.

Ремрота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

Из-за того, что повреждения значительные, работы велись порядка 10 дней.

— Все запчасти есть, надеемся в скором времени вернуться в строй. Кстати, это не первый наш заезд в ремонтную роту. В прошлый раз была замена двигателя. Процедура и в обычной жизни непростая. А в боевых условиях тем более. Но ребята всё сделали за неделю. На мой взгляд, быстро и качественно, — подчеркнул Юрко.

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Экипаж его БПМ, как он рассказал, воюет на запорожском направлении, а конкретно в районе Работино. По его словам, противник пока еще ведет себя агрессивно.

— Сопротивляются там сильно. В основном с помощью дронов нам противостоят. Но ничего, мы их дожмем всё равно, — уверен воин.

Ремонтникам часто приходится решать нестандартные задачи, проявлять смекалку и изобретательность, рассказывает один их специалистов мастерской с позывным Семёныч.

Ремрота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

— Порой работаем и как изобретатели, — говорит он. — Придумываем новые способы защиты техники от дронов. Обвариваем машины дополнительной сеткой-рабицей, усиливаем каркас жесткости. У нас есть для этого отдельный сварочный цех. Научились уже делать так, чтобы вес машины не сильно увеличивался и в то же время она получала внушительную допзащиту.

По его словам, здесь восстанавливают не только поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток, цепей.

Семёныч гордится тем, что ремонтникам удается быстро возвращать технику в строй.

Наша работа, безусловно, чрезвычайно важна для победы. Без техники ребятам не разобраться с врагом, уверен он.

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