«Нашли противопехотную мину, замаскированную под детскую игрушку»

На освобожденных территориях в зоне спецоперации, где боевые действия уже закончились, люди всё еще не могут начать спокойную мирную жизнь. В земле до сих пор находятся неразорвавшиеся мины и снаряды. Над этим сейчас трудятся саперы, которые разминируют дороги, поля и дома местных жителей. О том, с чем приходится сталкиваться специалистам в процессе работы, — в материале «Известий».

Терпение — главное качество сапера

Окрестности одного из недавно освобожденных городов Донецкой Народной Республики. Режущий слух хлопок на краю поля, перекатившееся эхо, после чего снова тишина. Причин для паники нет — работают российские саперы. Всё это недалеко от мирной улицы, где дети снова начали играть в футбол, а старики чинят и красят заборы . Но рядом ведется тяжелая и кропотливая работа: саперы очищают землю от последствий войны.

Фото: Дмитрий Толмачёв/Страж Балтики

Фронт ушел далеко, линия боевых столкновений отодвинулась уже на десятки километров. Но память о противостоянии здесь — в каждом сантиметре грунта. Множество неразорвавшихся снарядов и различных боеприпасов и даже специально оставленные мины-ловушки, замаскированные под детские игрушки, — вот с чем приходится иметь дело саперам.

Наблюдаю, как восемь человек выстроились в линию и сосредоточенно слушают последние инструкции. Это группа инженерно-саперного подразделения под командованием старшего лейтенанта с позывным Терек. У каждого в распоряжении — металлоискатель, щуп, защитный костюм, бронежилет, шлем. Любой шаг — под контролем. Каждый звук прибора — сигнал о потенциальной опасности.

— Сейчас мы проводим сплошную очистку, — объясняет Терек. — Район делим на квадраты, квадраты — на участки, а участки — на ячейки 25 на 50 метров. У каждого бойца — своя зона. Слева и справа — товарищи, сзади — прикрытие. Работа идет строго по схеме: два флажка — границы и коридор, медленно идешь вперед, возвращаешься, двигаешь флажок, снова вперед. Терпение — вот главное качество сапера. Без него ты тут не выживешь.

Фото: Дмитрий Толмачёв/Страж Балтики

Обращаю внимание на металлоискатели в руках у бойцов. Оказалось, это новейшие «Вектор-6М». Обнаруживают свои цели на глубине до 30 сантиметров, работают и в дождь, и в жару. Световая и звуковая индикация, усиленная катушка. Казалось бы, техника сделана идеально. Но и она не спасет, если ты не будешь максимально внимателен.

Какие мины используют ВСУ

Сапер-инженер с позывным Рысь аккуратно проводит прибором по грунту. Звуковой сигнал, всплеск на шкале — стоп. Лопатка, щуп, легкое движение — и вот из земли проступает очертание старой противопехотной мины. Выяснилось, что советского производства. И пусть она уже заметно проржавела, но всё еще несет в себе смертельную опасность.

— Сапер — это как хирург, — считает Рысь. — Только у него пациент — земля. И в ней живут змеи. Ты не знаешь, жива она или нет, пока не дотронешься.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он обращает внимание на то, что соседнее поле уже успели разминировать прошлой весной.

— Осенью там уже зрели подсолнухи и рожь. А здесь всё еще небезопасно, особенно после поджогов. Поля часто горели во время боев, и многие мины оплавились, потеряли форму, но не свою разрушительную силу. На днях вот здесь нашли МОН-90, — говорит инженер. — Мина побывала в огне, корпус как воск, но взрыватель сохранился. Представь, что бы случилось, если бы на нее наехал трактор?

Наш разговор прерывается, когда по рации звучит голос заместителя командира с позывным Крест. Он обнаружил мину типа ПМН-2. Оплавлена, обуглена, но ее начинка по-прежнему активна.

— Вокруг нет ни проводов, ни датчиков, — докладывает Крест.

— Иду к тебе. Сохраняй позицию, не трогай, — отвечает Терек.

Фото: Дмитрий Толмачёв/Страж Балтики

Подходят, специалисты оценивают ситуацию, принимают решение — подрыв на месте. Закладывают тротил, отходят на безопасное расстояние, и вот глухой хлопок — и мина обезврежена.

— Бывает, находишь «сэндвич»: под одной миной другая, — объясняет командир. — Это уже почерк западных инструкторов. Они любят усложнять. Одна ошибка — и всё. Мы не герои, мы просто делаем работу, но каждый раз как впервые.

Ребята рассказали любопытный эпизод из своей работы. Не так давно в этом районе саперы обнаружили авиабомбу. 500-килограммовый боеприпас ушел под землю на 12 метров. Найти помогли пехотинцы — вспомнили, что во время боя здесь был «прилет», но взрыва не последовало. Тогда саперы с позывными Филин и Гром пять дней копали землю, обходились без техники, вручную расчищали грунт.

— Оказалось, что бомба попала в старый оросительный канал, — вспоминает Гром. — Она не сработала только чудом. Если бы кто-то начал рыть колодец — взрыв бы сровнял с землей всё в радиусе 100 метров.

Мины в детских игрушках

Был случай, когда из Старомалиновки пришло сообщение: местные начали наводить порядок в детском саду, который долгое время был в зоне боев. Оказалось, здание заминировано. Бойцы Терека прибыли на место через 40 минут.

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

— Мы нашли противопехотную мину, замаскированную под детскую игрушку, — рассказывает сапер с позывным Фараон. — В кладовке была мягкая панда, внутри — взрывчатка. Вероятно, кто-то хотел сделать закладку на случай возвращения войск. Такое найти — мороз по коже. Мы сняли ее на месте, вывезли за пределы села и уничтожили. Только представьте: ребенок берет игрушку.

После этого случая весь детский сад был обследован. Обнаружили еще три взрывоопасных предмета. Все обезвредили, естественно.

Похожий случай произошел в селе неподалеку. Оттуда поступил вызов: местная девочка нашла старую игрушку в сарае, внутри была противопехотная мина.

— Кто-то вложил туда мину. Видимо, хотели оставить «сюрприз» при отходе, — говорит Фараон. — Это низость, ниже которой уже некуда. Хорошо, что она не тронула игрушку — девочка сказала, что сразу позвала дедушку, а тот вызвал нас. Обезвредили на месте.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

После этого все сараи, кладовки и подвалы в селе были проверены саперами. И нашли еще две такие закладки.

В недавно восстановленном доме местные строители при демонтаже обвалившейся стены наткнулись на странный предмет, замурованный в кладке. Сначала подумали, что это просто металлический ящик, но вызвали саперов. Оказалось, не зря. Внутри была мина направленного действия, замаскированная под элемент конструкции. Работал над ней, как установлено, украинский сапер-диверсант. Заложил он ее еще в 2022-м, когда дом был под их контролем.

— Мы аккуратно демонтировали стену, извлекли мину, вывезли за пределы поселка и подорвали, — рассказывает сапер.

Каждый день — как последний

В Волновахе, городе ДНР, пережившем множество ударов кассетными боеприпасами, саперы работали неделями. Кассеты взрываются не все — десятки боевых элементов остаются в земле или на крышах домов. Один из бойцов вспоминает, как на одной из улиц нашли 14 кассет, попавших в ливневую канализацию.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Мы проверяли всё: деревья, кроны, чердаки. Это как охота на привидений. Ты не знаешь, где может быть смерть. Но она рядом, — говорит он.

Одной из самых актуальных задач остается зачистка дорог. ВСУ используют дроны, с которых сбрасывают мины прямо на трассы, ведущие в освобожденные села. Так было на пути в село Павловка, оно как раз расположено на перекрестке важных дорог, в том числе и на Угледар. За неделю до нашего приезда на мине, сброшенной с дрона, подорвалась гражданская машина. Погиб отец троих детей.

— Мы каждый день проверяем дороги, — говорит сапер Гром. — У нас есть техника с катками, но часто работаем вручную. Люди боятся ездить, но, если мы не зачистим, к ним не приедет «скорая», не пойдет хлебовоз. Это борьба за каждый километр.

Среди тех, кто особенно благодарен саперам, — местные фермеры. Иван Титаренко — один из них. Его хозяйство — в нескольких километрах от линии соприкосновения, и вернуться к работе он смог только после разминирования.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Честно говоря, я думал, что больше никогда не сяду в трактор, — говорит Иван. — Весной 2023 года мои ребята нашли мину прямо в борозде. После этого мы остановились. Спасибо саперам: прошли всё поле, каждый метр. Теперь я спокойно сажаю кукурузу и знаю: мой трактор не станет гробом.

У Ивана 50 гектаров пашни. Работы много. Но главное — земля теперь снова кормит, а не убивает. В его голосе чувствуется благодарность и оптимизм.

— Мы столько пережили. А сейчас... Саперы — это воины мира. Я так их называю. Без них тут бы и жизнь не началась заново.

В процессе общения выясняется, что отряд Терека работает в зоне СВО уже больше года. Начинали они с линий электропередачи, потом — жилые дома, фермерские угодья. Всё — под угрозой. Сейчас, по словам командира, обстановка улучшилась: за последний квартал количество находок уменьшилось на треть. Но расслабляться нельзя.

— Сейчас основная работа — под землей, — говорит сапер с позывным Шельма. — Всё, что было на поверхности, уже убрали. Но грунт двигается, вода подмывает, старые мины опускаются или, наоборот, всплывают. Иногда находки бывают со времен Второй мировой, — отмечает специалист.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Все бойцы прошли серьезное обучение: сначала на полигонах, затем в центре противоминной подготовки. Сдавали зачеты, отрабатывали каждый алгоритм. Здесь нет случайных людей.

— Мы стали семьей, — говорит Терек. — Я знаю, что могу положиться на любого из них. Здесь нужна холодная голова, стальные нервы и умение работать молча. Каждый день — как последний, но это наша работа.

На вопрос, сколько потребуется времени на полное разминирование Донбасса, саперы не дают точных сроков.