Солдат с удачей: как российскому танкисту после подрыва на мине удалось пленить врага

После подрыва на мине российский танк оказался обездвижен, и экипаж был вынужден покинуть машину. Механик-водитель, прячась от дронов, попал на украинский наблюдательный пункт, где его взял в плен противник. Но, дождавшись удобного момента, танкист бросился на врага и в рукопашном бою сумел победить, а затем сам взял украинца в плен и вывел к своим. Корреспондент «Известий» узнал, как развивались события, пообщавшись с нашим героем и его пленным украинским противником.

«Я пришел прям в руки к нему и сразу оказался под прицелом»

Механик-водитель танка Т-80, младший сержант Максим Григорьев был направлен для выполнения боевой задачи в поселок Скудное. Там он вместе с другими танкистами должен был поддержать огнем действия наших наступающих войск, выйдя на прямую наводку и зайдя в серую зону.

Фото: ТАСС/Александр Река

Подорвавшись на мине, танк потерял гусеницу, поэтому экипаж был вынужден быстро покинуть обездвиженную машину, укрывшись в ближайшей посадке. В современных условиях такой танк становится мишенью для всех средств воздушного поражения противника в считаные минуты.

— Нас стали «птички» со сбросами гонять по лесополосе. Чтобы противнику было сложнее прицелиться, мы перемещались, чтобы не находиться на одном месте. В итоге хорошо так набегались, — вспоминает младший сержант Григорьев.

На случай подобных обстоятельств в экипаже уже давно существовал план выхода к своим по отдельности, чтобы не создавать видимую с воздуха групповую цель, уточнил боец. Именно так и поступили танкисты: командир и наводчик ушли в сторону населенного пункта, чтобы спрятаться в руинах до наступления сумерек, Максим же отправился под прикрытием деревьев вдоль автомобильной дороги. Там он увидел разрушенное здание и выбрал его в качестве временного укрытия — нужно было изучить карту и выбрать маршрут.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— У украинского наблюдателя лежка была в этих руинах. Он меня, конечно же, слышал и ждал. Я пришел прям в руки к нему и сразу оказался под прицелом, — рассказал механик-водитель.

Это был тоже младший сержант, но 141-й бригады Вооруженных сил Украины Николай Москаленко. Он сразу связался по рации со своим командованием и доложил о ситуации.

По словам пленного украинца, командование ответило ему после доклада о ситуации: «Делай что хочешь». Максим Григорьев же более точно помнит слова украинского командира, которые он услышал из вражеской рации: «Решай вопрос сам» .

«Он не хочет убивать меня внутри здания, чтобы потом не оттаскивать тело»

Украинский боевик находился на своей позиции в одиночку и конвоировать пленного без приказа не мог, потому что это означало бы, что он самовольно покинул позицию. Вероятно, украинский командир таким образом намекал подчиненному на убийство военнопленного. Однако сам Москаленко утверждает, что это было его первое боевое задание, и он не понял такого намека, поскольку до этого два года служил водителем в тылу, а все сообщения в СМИ об убийствах пленных считал фейками.

— Он удивился и говорит в рацию: «Как я буду вопрос решать?!» А ему ответили: «Короче, мозги не компостируй, решай вопрос сам». И тогда он сказал мне, чтобы я уходил. Я прикинул, что он не хочет убивать меня внутри здания, чтобы потом не оттаскивать тело, — вспоминает услышанный диалог украинцев Максим Григорьев. Наш механик-водитель однозначно понял команду украинского начальника.

Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko

Понимая, что, если он начнет уходить, украинский боевик выстрелит ему в спину, Максим решил вступить с ним в диалог и потихоньку начал подходить к нему ближе. Как позднее объяснял Москаленко, он хотел напугать нашего бойца выстрелом под ноги. Но когда он попытался зарядить автомат, произошел перекос патрона. Вероятно, что от волнения и недостатка опыта он не отпустил затворную раму, а повел ее назад рукой.

— У меня мысль в голове: «Я-то чего стою и жду?!» Подхватил кусок бетона с земли, кинул ему в лицо и, пока он уворачивался, рванул к нему. Там метров шесть было. За счет этого броска сблизился с ним и сцепился врукопашную, — объяснил младший сержант.

Украинский боевик заметно массивнее Максима, поэтому танкист понимал, что длительного поединка не выдержит. Он пытался атаковать врага в глаза и, когда тот прикрылся, сорвал с него шлем и ударил осколком кирпича в голову. Так они поменялись местами и уже украинец оказался в плену.

Дальше предстояла дорога до наших позиций, которая заняла больше четырех часов под ударами дронов и артиллерии. Российский военнослужащий сразу предупредил украинского пленного, что если он не будет пытаться бежать, то не тронет его и доведет до своих. И даже оставил пленному бронежилет и шлем, чтобы тот не погиб в дороге от случайных осколков. Несколько километров они передвигались вдвоем, Максим с оружием держался в нескольких метрах позади противника, пока они оба не дошли до позиций нашей пехоты.

Украинский военнопленный Фото: РИА Новости/Павел Лисицын