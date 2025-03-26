Глубокая переподготовка: как воюют моряки-подводники в зоне СВО

В зоне СВО сегодня выполняют свой долг люди самых разных профессий и судеб, представляющие практически все рода войск нашей армии. В том числе такой экзотической для наземной войсковой операции военной специальности, как моряки-подводники. Какие жизненные пути привели этих людей на передний край, какую работу они здесь выполняют и каких результатов достигли — в материале «Известий».

Из подводного флота в артиллерию

Мой первый собеседник — Олег с позывным Штурман — родился во Владивостоке. Рос и воспитывался в обычной трудовой семье и о подводном флоте в детстве не грезил. Окончив школу, прошел срочную службу на должности механика-радиотелеграфиста. После увольнения в запас решил стать профессиональным военным. Изначально собирался в военную полицию, но она тогда только создавалась, и оформление заняло приличное время.

« Пока длился этот процесс, один из знакомых спросил меня, не хотел бы я послужить на подводной лодке. Мне стало интересно. Сходил на разговор к командиру лодки Б-260 «Чита». А через неделю я уже подписал контракт, заняв должность электрика », — рассказывает Олег о том, как начиналась его карьера в подводном флоте.

Фото: личный архив

В 2014 году молодой человек поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова. В 2019-м выпустился, получив первое офицерское звание. «При распределении пожелал вернуться обратно в 19-ю бригаду подводных лодок. Меня поддержали, и я стал инженером штурманской боевой части», — вспоминает Олег, добавляя, что за три года службы на лодке побывал во многих длительных походах. Несколько раз он вместе с товарищами оказывался в экстремальных ситуациях.

«Сейчас не хочется указывать на мелкие детали и подробности тех инцидентов. Скажу одно: экипаж подводной лодки — это одна семья. Там мелочей не бывает и все друг за друга несут ответственность. Поэтому и работу свою мы старались делать качественно, выходя из трудных ситуаций с честью», — подчеркивает офицер-подводник.

Спецоперация. Родину нельзя защищать на тройку

Так он прослужил до 2022 года.

« Когда началась спецоперация на Украине, нам задали вопрос, кто из экипажа желает поехать в командировку в зону СВО. Долго я не думал, честно говоря. Изъявил желание сразу. Кое-кто даже отговаривал. Родных своих плавно подготовил. В итоге в сентябре 2022 года я оказался в расположении 155-й бригады морской пехоты», — уточняет Штурман.

До того как приехать «за ленточку», он месяц проходил переподготовку на полигоне в Приморском крае. Обучался на временную должность — командира расчета орудия САУ-2С1.

Фото: личный архив

« После курсов меня направили уже в 40-ю бригаду морской пехоты. Вместе со мной прибыли еще два офицера. Командир батареи, увидев, что мы опытные, назначил меня на должность командира взвода. А через три недели я уже был на боевой позиции южнодонецкого направления спецоперации и командовал батарей лично», — отмечает Олег.

По его словам, ему сильно запомнилось боевое крещение, а именно первый серьезный бой.

«Получили задачу в районе Великой Новоселки: отработать по цели на расстоянии примерно в 15 км до нее. Но до цели с наших позиций мы не доставали, поэтому перекатились чуть севернее на пару километров. Заняли позицию, навели батарею и начали активную боевую работу. После 18 выпущенных снарядов и уничтожения цели по нам открыли ответный огонь. Начали работать минометы крупнокалиберные», — вспоминает офицер, добавляя, что первый же снаряд, вибрацию которого он почувствовал, упал от него где-то в 20 метрах.

« Он был перелетный, поэтому осколки пошли дальше от места его падения, а не назад в мою сторону. Пришлось быстро менять позицию. В целом задачу выполнили, цель уничтожили и поддержали продвижение наших штурмовых сил. В дальнейшем было много разной боевой работы. В том числе наше подразделение принимало активное участие в штурме населенных пунктов Урожайное и Угледар. За время спецоперации был награжден медалями Жукова и Суворова », — говорит собеседник.

Фото: личный архив

В этот момент попросил Олега сравнить две его воинские специальности: офицер-подводник и артиллерист.

« Если сравнивать службу в подводном флоте и в артиллерии, то не скажу, что где-то лучше или проще. Везде есть свои особенности, нюансы, свои прелести. Есть и какие-то отрицательные моменты. Просто для меня всё это — защита Родины. И в этом я не выбираю то, что лучше или хуже. Я просто делаю свою работу. И старюсь это делать максимально хорошо. Как говорил один из моих преподавателей: «Родину нельзя защищать на тройку», — обращает внимание он.

С СВО во Владивосток офицер вернулся в январе 2024 года.

«Не по своей, кстати, воле. На моем возвращении настоял командир нашей бригады. Сейчас жду новой командировки в зону спецоперации. На этот раз должен поступить в распоряжение мотострелкового подразделения», — заключает Олег.

Тренер — мастер спорта международного класса

Мой второй собеседник — офицер-подводник Алексей с позывным Тренер — родился в Брянской области, городе Карачев, в семье потомственного офицера. В детстве он не мечтал стать подводником. А по окончании школы поступил в Военный университет Министерства обороны РФ на факультет культуры и журналистики.

« Обучался по специальности «культурология». После пяти курсантских лет в Москве по собственной инициативе решил начать офицерскую службу в Петропавловске-Камчатском, в бригаде дизельных подводных лодок. Почему? Не помню. Просто захотел, и всё. Первая должность была — офицер по общественно-государственной подготовке. В течение девяти месяцев занимался этой работой на берегу, но всё время хотел на корабль», — вспоминает Алексей.

Фото: личный архив

В итоге он добился назначения на должность заместителя командира большой дизельной подводной лодки класса «Варшавянка».

« В дальнейшем я в течение восьми лет проходил службу в подводном флоте на различных должностях, дослужившись до заместителя командира бригады подводных лодок. В 2010 году перевелся в город Вилючинск в 25-ю дивизию подводных лодок, где занял должность заместителя командира по работе с личным составом. Здесь уже были другие подводные крейсеры — атомные. Прослужив на них три года, получил предложение стать заместителем командира нового воинского формирования, на вооружении которого были лодки класса «Борей», — отмечает офицер.

В итоге спустя некоторое время он стал заместителем командира атомного подводного крейсера «Владимир Мономах».

«Тогда экипаж пришлось нам собирать с нуля. И мы его собрали. Провели обучение личного состава. А параллельно принимали участие в строительстве лодки, которое проходило в Северодвинске. Далее провели ходовые испытания корабля. В декабре 2014 года на лодке «Владимир Мономах» был торжественно поднят флаг, корабль приняли в состав Военно-морского флота России. После мы перегнали его в поселок Гаджиево, где начались испытания атомохода для принятия его на боевое дежурство», — рассказывает он, вспоминая, что на этом корабле вместе с экипажем совершил многочисленные походы.

« Нередко встречались с потенциальным противником. За нашей лодкой всегда следили специальные службы НАТО. Скажу так: выход лодки из родной гавани — это целая войсковая операция, включающая в себя массу маневров», — говорит подводник , обращая внимание на то, что как-то раз ему удалось разглядеть лица норвежских летчиков, которые пролетели над российской лодкой на высоте 25 м.

Фото: личный архив

Офицер вспоминает, что в 2016 году они совершили подледный переход через Северный полюс на Камчатку. За этот поход экипаж лодки был награжден государственными наградами.

«На Северном полюсе произошел занятный случай. Лодка совершила всплытие в полынье, и к ней подошел белый медведь. У одного из помощников командира в кармане были конфеты, которые он все зверю и отдал. Потом мишке принесли еще колбасы и хлеба. Так мы, в общем, покормили белого мишку на Северном полюсе», — улыбаясь, рассказывает Алексей.

В 2018 году уволился с флота по состоянию здоровья и до 2024-го работал на гражданке. Стал мастером международного класса по пауэрлифтингу.

Штурмовик, командир на СВО

Когда началась СВО, Алексей пришел в военкомат и написал заявление.

«В тот момент получил ответ такой, что по моей военно-учетной специальности должностей пока нет. Шло время, и в один день мне позвонил мой однокурсник по военному университету. Предложили вступить в добровольческий корпус «Редут». Я согласился. Приняли на должность штурмовика. Через это проходят все», — замечает Тренер.

Но в дальнейшем он как опытный офицер всё же занял должность начальника штаба одного из отрядов корпуса.

« После меня перевели в штаб корпуса. Воевали мы на угледарском направлении. Брали поселок Урожайное, штурмовали Угледар. В августе 2024 года нас перебросили в Курскую область на кореневское направление. Там заняли позиции в одной из лесополок недалеко от деревни Ольговки. Тогда в этом районе шли тяжелые бои», — вспоминает боевой эпизод Алексей.

Фото: личный архив

Его подразделению поставили задачу взять определенные рубежи, и бойцы ее выполнили.

« На следующий день с боем закрепились на окраинах Ольговки. Там попали под серьезный удар врага. Сначала был артобстрел, далее атака FPV-дронов, а еще два танка ВСУ на нас выкатились и стали по нам бить. В итоге мы все атаки отразили и через два дня заняли весь населенный пункт», — подчеркнул офицер , добавив, что добровольцы под его руководством участвовали не только в боевых действиях.

«Работали активно с местным населением, оказывали всевозможную помощь людям», — уточнил Тренер.