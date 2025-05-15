Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР
Военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в знак освобождения населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) установили флаги России. Кадры 15 мая опубликовало Минобороны РФ.
На видео военнослужащие в ходе наступательных действий ликвидировали боевую технику противника, зачистили дома и сооружения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Кроме того, в знак освобождения бойцами были установлены флаги Российской Федерации.
Ранее в этот день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих дивизии с освобождением населенного пункта Торское. Кроме того, он отметил, что за отвагу более 9900 военнослужащих дивизии получили государственные и ведомственные награды.