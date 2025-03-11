Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников

Самая массированная атака украинских дронов на регионы России была проведена в преддверии американо-украинских переговоров не случайно, отметили в Минобороны РФ. Таким образом ВСУ пытаются продемонстрировать способность к продолжению боевых действий. Всего же ВС РФ обнаружили и сбили 343 БПЛА, в том числе около сотни — на подлете к столице. В Домодедово погибли три человека. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся с визитом в Москве, осмотрел дом в подмосковном Видном, куда попал БПЛА. Эксперты отмечают, что налет дронов не повлияет на переговорную позицию России.

Массовая атака ВСУ беспилотниками регионов России

В ночь на вторник российские Вооруженные силы отразили массовый налет дронов ВСУ. Больше всего атак пришлось на Курскую область (126) и на Московский регион (91). Кроме того, под ударом оказались Брянская (38), Белгородская (25), Калужская (десять), Липецкая и Орловская (по восемь), Воронежская (шесть) и Нижегородская (три) области, сообщили в Минобороны России.

Позднее в военном ведомстве уточнили: ночью были обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть — в районе Курской АЭС.

«Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов. Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных беспилотников и фрагментов сбитых аппаратов есть погибшие и раненые мирные жители, добавили в Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что ночью была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. «На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу», — заявил градоначальник.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. По его словам, наибольшее количество пострадавших и самый большой ущерб пришлись на три муниципалитета. В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребенка. В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6.

В Домодедово удар пришелся на парковку рядом с производственным комплексом компании «Мираторг». Погиб охранник, еще один мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Позднее в больнице Домодедово скончался еще один пострадавший. Все трое — сотрудники «Мираторга». «Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадало около 40 машин, сейчас составляется список повреждений», — заявил Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье пострадали как минимум 18 человек, в том числе трое детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилой многоэтажный дом на Северном шоссе в Раменском, сообщил губернатор Московской области. По его словам, как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж оказались повреждены.

В распоряжении «Известий» есть видео с места происшествия. На кадрах видно, что на последнем этаже разгорелся пожар. В квартирах огонь распространился от пола до потолка. Рядом со зданием дежурили машины скорой помощи и экстренные службы. Были эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Часть разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников. Никто из них не пострадал.

Еще один инцидент был зафиксирован в Липецкой области на трассе М-4. Беспилотник упал у пункта взимания платы на трассе в Становлянском районе, осколками дрона повреждены четыре автомобиля. Также ранение получил водитель.

В московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Было задержано восемь рейсов, десять воздушных судов ушли на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе Росавиации. Также было остановлено движение поездов в направлении аэропорта Домодедово. Следом вылет судов приостановили аэропорты Жуковский, Шереметьево и Внуково. В настоящее время все ограничения сняты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Курской области в результате удара БПЛА по торговому центру пострадали девять человек, они госпитализированы. «Четверо человек находятся в реанимации, среди них — двое подростков, которые были прооперированы нашими медиками. Сейчас ребята стабильны, их готовят к отправке на реабилитацию в Москву», — сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, находящийся с визитом в Москве, оценил последствия атак украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. «Прибывшему в Москву с рабочим визитом генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации, который сопровождается атакой украинских дронов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Как сообщили в ведомстве, сейчас определяются точные места запуска беспилотников с территории Украины и лица, к этому причастные. «В рамках расследования будут установлены типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба», — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Средства ПВО во время налета отработали штатно — воздушные цели действительно были поражены, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Военную целесообразность в этом ударе трудно найти, — отметил он. — Это скорее политическая авантюра. Он происходил на фоне важных международных событий. В частности, на Ближнем Востоке сегодня проходит встреча американской и украинской делегаций, где должен обсуждаться вопрос о перемирии. Официальный Киев предложил внести в него пункт, предлагающий остановить боевые действия на воде и воздухе, но продолжив их на суше. С большой долей вероятности, ночной удар — это демонстрация того, что у Украины есть силы для войны в воздухе. Значит, есть чем торговаться. Но нам это не выгодно. В воздухе у нас тотальное превосходство.

Эксперт отметил, что ВСУ долго копили БПЛА для нанесения удара, российские Вооруженные силы такие атаки проводят чуть ли не ежедневно.

— Наша страна торговаться в этом вопросе не будет, — отметил он. — Мы не раз заявляли, что нам не нужны перемирия, а нужен мир на устойчивых и долгосрочных условиях.

Такую атаку Украина смогла провести только благодаря техническим средствам, полученным от Запада, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Риторика вокруг Starlink носит демагогический характер, никто ничего не отключает. А ударить на такое расстояние можно только с участием спутниковой группировки, — отметил он. — Это подтвердится, когда на всех более-менее уцелевших БПЛА обнаружат роутеры Starlink, с помощью которых операторы и наводили беспилотники на объекты. Видно, что атака задумывалась как массированный комбинированный удар. В таком случае дроны идут волнами, и у каждой из них своя цель. Так одна из групп дронов шла конкретно на московские объекты. Целью было поразить аэродромную инфраструктуру столицы. Как мы знаем из сводок, попали по Домодедово, до Жуковского не долетело, но ударило по жилой застройке, находящейся рядом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт отметил, что силы ПВО стали работать значительно эффективнее — если бы такая атака проводилась год назад, то она была бы более результативной для противника, полагает он.

— В этот раз ВСУ применили беспилотники из композиционных материалов, а в качестве взрывчатого вещества использовали пластид, — уточнил он. — А также покрасили дроны в черный цвет, чтобы их сложно было заметить с земли при пролете Брянской, Курской и Орловской областей. Но работа по закрытию брешей, по которым противник проникает вглубь нашей территории, ведется на постоянной основе. Сейчас в Сети появляются кадры, как беспилотники, лишившись управления, падают. И, к сожалению, контролировать это мы не можем, поэтому есть разрушения и пострадавшие. Есть кадры, где БПЛА практически падает на жилой частный дом, но задевает электрическую линию железнодорожного транспорта и падает на полотно. Но в целом можно сказать, что в основном со своей задачей комплексы ПВО и РЭБ справились.

Чего пытается добиться Киев атакой на регионы России

Эта провокация со стороны Киева вызвана тем, что переговоры по сделке с американцами по поводу ресурсов идут не очень удачно, и американская сторона настаивает на том, чтобы Украина взяла на себя более жесткие обязательства по мирному процессу, сказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.

— Украина сейчас ставит задачу сорвать переговорный процесс таким образом, чтобы это не выглядело как их собственное действие. Они пытаются спровоцировать Россию, вызвать какую-то такую ответную реакцию с российской стороны, которая была бы воспринята американцами как чрезмерная, — отметил эксперт.

Фото: REUTERS/SAUL LOEB

Это во многом отчаянная попытка, добавил он. В военном плане Киев уже не способен на крупномасштабные наступления, исключительно на операции в каком-то локальном формате. Украина не способна совершенно точно на проведение каких-то таких акций, которые бы удивили российское общество и мировое сообщество. Российское руководство не принимает решений под влиянием эмоциональных факторов, подчеркнул Иван Лошкарев.

На фоне неудач на поле боя и сложной ситуации с получением военной помощи и разведанных Украине нужен какой-то перевешивающий козырь, считает политолог Александр Асафов.

— Это делается для создания своей переговорной позиции. Украина так показывает, что еще что-то может, у нее есть способы вести этот конфликт в воздухе, — отметил он. — Эта атака в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима, когда для политических целей атакуются мирные дома, гибнут мирные жители. При этом Украина декларирует, что она намерена начать говорить о мире.