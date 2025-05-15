Мединский назвал установление долгосрочного мира задачей переговоров РФ и Украины

Прямые переговоры между РФ и Украиной направлены на установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта. Об этом 15 мая заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с журналистами.

«Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира», — сказал он.

По словам Мединского, российская делегация рассматривает прямые переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной три года назад.

В этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле. Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.