Страны G7 призвали Индию и Пакистан к деэскалации и прямому диалогу
Индии и Пакистану необходимо приступить к деэскалации конфликта и начать прямой диалог для мирного урегулирования. Заявление министров иностранных дел стран G7 10 мая было опубликовано на сайте МИД Японии.
«Дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности. Мы глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что страны объединения продолжат следить за развитием событий и выражают поддержку быстрому и прочному дипломатическому урегулированию.
Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс 8 мая сообщила, что администрация США расценивает ситуацию, вызванную обострением отношений между Индией и Пакистаном, как очень опасную. Брюс подчеркнула, что военные действия, применяемые в решении подобных вопросов, никогда не кончаются, потому важно их не допустить, остановив насилие.
Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.
Агентство Reuters 9 мая сообщило, что взрывы прозвучали в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Позднее правительство Пакистана заявило, что индийские вооруженные силы (ВС) осуществили несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана, включая Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики).
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.