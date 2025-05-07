Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В МИД Пакистана обвинили Индию в развязывании конфликта ядерных государств
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
СМИ сообщили о запрете Литвой и Латвией перелета Вучича на парад Победы в РФ
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Мир
В Пентагоне назвали модернизацию ядерных сил главным приоритетом ВВС США
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Мир
СМИ сообщили об ответных ракетных ударах Пакистана после атак Индии
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Мир
Трамп назвал глупым решением отказ Запада от формата G8 с участием России
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Мир
В Европарламенте рассказали о поддержке отказа от импорта российского газа
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Общество
Президент Венесуэлы прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье
Сюжет:

СМИ сообщили об ответных ракетных ударах Пакистана после атак Индии

Samaa: Пакистан предпринял ответные действия после атак Индии
0
EN
Фото: Global Look Press/PPI
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пакистан начал ответные действия после атак индийских вооруженных сил (ВС). Об этом 7 мая сообщил пакистанский телеканал Samaa со ссылкой на источники.

«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия атаковала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче. <…> Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — приводит телеканал слова министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа.

Уточнялось, что громкие взрывы были также слышны в районе пакистанского города Муридке. Там, по предварительной информации, произошло не менее трех взрывов.

Также телеканал сообщил, что Пакистан временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, приостановив при этом все внутренние и международные рейсы во всех аэропортах страны. Пассажирам посоветовали не приезжать в аэропорт и вернуться домой. Управление гражданской авиации уточнило, что нормальные полеты возобновятся после стабилизации ситуации.

Кроме того, телеканал Samaa со ссылкой на данные источников в службах безопасности Пакистана заявил, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Сдержать крепче: как соотносится ядерный потенциал Индии и Пакистана
Оба вероятных участника полноценного военного конфликта обладают внушительным числом боеголовок и средств их доставки

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой уже нанесли девять точечных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмире. В минобороны Индии подчеркнули, что страна продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025