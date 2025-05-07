СМИ сообщили об ответных ракетных ударах Пакистана после атак Индии

Пакистан начал ответные действия после атак индийских вооруженных сил (ВС). Об этом 7 мая сообщил пакистанский телеканал Samaa со ссылкой на источники.

«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия атаковала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче. <…> Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — приводит телеканал слова министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа.

Уточнялось, что громкие взрывы были также слышны в районе пакистанского города Муридке. Там, по предварительной информации, произошло не менее трех взрывов.

Также телеканал сообщил, что Пакистан временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, приостановив при этом все внутренние и международные рейсы во всех аэропортах страны. Пассажирам посоветовали не приезжать в аэропорт и вернуться домой. Управление гражданской авиации уточнило, что нормальные полеты возобновятся после стабилизации ситуации.

Кроме того, телеканал Samaa со ссылкой на данные источников в службах безопасности Пакистана заявил, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой уже нанесли девять точечных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмире. В минобороны Индии подчеркнули, что страна продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации.