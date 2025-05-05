Сдержать крепче: как соотносится ядерный потенциал Индии и Пакистана

Противостояние двух ядерных держав — Индии и Пакистана в последние дни развивается более чем стремительно. При этом обе страны-участницы вероятного военного столкновения имеют как ядерное оружие, так и «традиционные» ракеты, авиацию и флот. В том, какими силами располагают государства, втянутые в разгорающийся конфликт, и каким потенциалом сегодня обладают их армии, разбирались «Известия».

Ракетно-ядерный потенциал Индии

Индия и Пакистан — две ядерные державы, остающиеся непримиримыми соперниками с момента обретения независимости в 1947 году. Их отношения характеризуются глубоким недоверием, периодическими вооруженными конфликтами и непрекращающейся гонкой вооружений. Потенциальное противостояние между этими странами несет в себе огромные риски для региональной и глобальной безопасности.

Основной причиной напряженности является территориальный спор вокруг Кашмира. Это регион, населенный преимущественно мусульманами, который был поделен между Индией и Пакистаном после раздела Британской Индии. Пакистан претендует на всю территорию Кашмира, в то время как власти Индии считают его неотъемлемой частью своей страны. Разрешить этот спор никак не помогли ни три крупные войны (1947, 1965, 1971 годов), ни многочисленные пограничные столкновения.

Кроме того, подпитывают враждебность и взаимные обвинения в поддержке терроризма. Нью-Дели обвиняет Пакистан в поддержке вооруженных группировок, действующих в Кашмире и других частях Индии. Пакистан, в свою очередь, обвиняет Индию в угнетении мусульман и нежелании договариваться.

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В сегодняшнем противостоянии в отличие от войн середины ХХ века есть новый фактор — теперь Индия и Пакистан стали ракетно-ядерными державами. С 1974 года Индия является обладателем ядерного оружия. По разным оценкам, она сегодня располагает не менее 100 боеготовыми зарядами и имеет возможности для увеличения своего ядерного потенциала. В Нью-Дели, в общем-то, не скрывают, что ядерное оружие является фактором сдерживания агрессии ближайших соседей — Пакистана и Китая. Соответственно, Индия развивала и средства доставки: в ее распоряжении имеются баллистические ракеты большой дальности действия, ракеты для подводных лодок и бомбы для авиации. Фактически она стремится к созданию полноценной ядерной триады, обеспечивающей гарантированное нанесение ответного удара в любых условиях.

Основным компонентом ракетно-ядерного потенциала Индии являются как раз баллистические ракеты. Сегодня это целая серия от «Агни-I» до «Агни-V» с дальностью действия от 700 до 5500 км. Самая дальнобойная из них, «Агни-V», способна поражать цели на всей территории Китая и Пакистана. В наземных пусковых установках может быть размещено до 50 таких боеприпасов. Десятками может измеряться число и менее дальних ракет.

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Морская компонента ядерных сил Индии представлена двумя атомными подводными лодками собственной разработки, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Это субмарины INS Arihant и INS Arighat. Лодки могут использовать ракеты с небольшой, но достаточной дальностью действия — K-15 Sagarika (750 км) и K-4 (3500 км). Если рассматривать в качестве потенциальной цели Пакистан, то из Аравийского моря ракетами К-4 с большим запасом перекрывается вся территория этой страны.

Ядерными бомбами при необходимости могут быть оснащены и современные самолеты ВВС Индии — такие как Dassault Rafale, Mirage 2000, модернизированные истребители-бомбардировщики Jaguar и, конечно, Су-30МКИ российского производства. Есть также вероятность того, что ядерный заряд могут нести сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования BrahMos-A. Если это так, то Индия обладает десятками потенциальных носителей, которые могут применять оружие, не входя в зону ПВО.

Ракетно-ядерный потенциал Пакистана

Какова ситуация у противоположной стороны? Пакистанская программа создания собственной атомной бомбы стартовала в 1972 году. «Бомба есть у христиан, у иудеев, а теперь еще и у индуистов. Почему бы и мусульманам не обзавестись своей?» — говорил тогдашний президент страны Зульфикар Али Бхутто. В итоге многолетней работы в 1998-м Исламабад испытал ядерный заряд собственной разработки. Попутно были начаты и работы над созданием средств доставки боеголовок. Цель пакистанской ядерной доктрины — противостояние и сдерживание Индии.

Считается, что Пакистан сегодня располагает 150 боеголовками, которые могут применяться в основном ракетами «земля – земля» и авиацией. В стране ведутся работы по созданию крылатой ракеты морского базирования. И хотя атомных подводных лодок у страны еще нет, ведутся работы по реализации пуска крылатых ракет с борта обычных дизель-электрических субмарин.

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Пакистан создал, испытал и развернул несколько типов мобильных баллистических ракет: Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Первые три относятся скорее к оперативно-тактическим — их дальность действия до 300 км и для них вряд ли выделены ядерные боеголовки. А вот ракеты большой дальности Shaheen-III могут накрывать всю территорию Индии (дальность — 2750 км) и способны стартовать с мобильных пусковых установок, напоминающих российские и китайские многоосные шасси, — в этой части прослеживается военно-техническое сотрудничество с Китаем. Именно эта модель Shaheen прямо сейчас развертывается в составе ракетно-ядерных сил Пакистана, и, вероятно, страна располагает уже несколькими десятками таких ракет. Ведутся работы над созданием и более мощной ракеты Ababeel, которая при той же дальности сможет нести уже несколько боеголовок.

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Пакистанские ВВС имеют на вооружении достаточный парк самолетов, которые потенциально могли бы нести ядерные бомбы. Среди них — американские F-16 и JF-17 Thunder совместного пакистано-китайского производства. То есть Исламабад также располагает внушительными силами для ответа в рамках своей ядерной доктрины.

Таким образом, сегодня Индия и Пакистан обладают сравнимыми и весьма масштабными ядерными потенциалами. Уничтожить распределенные по всей территории средства возможного ответного удара не получится ни у одной из сторон. А следовательно, эти ядерные силы могут сыграть свою роль в предотвращении конфликта — послужить стоп-сигналом для разрастания перестрелок и приграничных провокаций в настоящий военный конфликт.