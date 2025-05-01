Состоятельный сосед: может ли КНР включиться в конфликт Индии и Пакистана

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Журналист Карлсон назвал Зеленского врагом США
Общество
Герой России Цыдыпов указал на важность встреч военнослужащих с Путиным
Мир
Путин встретился с Оливером Стоуном
Мир
Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине
Политика
Лавров назвал продуктивными переговоры с главой МИД Доминиканы
Мир
В Минэке РФ заявили о росте товарооборота с Абхазией
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Мир
Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС
Общество
Минпросвещения разъяснило заявление об ограничении нагрузки учителей
Мир
Кая Каллас допустила сохранение санкций ЕС против РФ при их снятии США
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Оренбургской области
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Общество
Запрет на посещение лесов вокруг воинской части установили во Владимирской области
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для конфискации активов в Швейцарии
Армия
Путин рассказал об изоляции разрозненных групп ВСУ в Курской области
Мир
Бразилия выступила за сотрудничество в БРИКС по борьбе с терроризмом
Общество
Путин назвал Россию нацией победителей

Состоятельный сосед: может ли КНР включиться в конфликт Индии и Пакистана

Каковы перспективы эскалации и почему в Мумбаи не ждут войны
Фото: Global Look Press/Faisal Bashir
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Китай и Индия сохраняют взаимные территориальные претензии, что может послужить основой будущих эскалаций, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее Пекин не заинтересован в захвате части Кашмира на фоне усиления напряженности между Нью-Дели и Исламабадом после теракта в Пахалгаме. Война между Индией и Пакистаном может начаться в ближайшие сутки, заявляют в Исламабаде. На протяжении недели стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Какую роль в индийско-пакистанском конфликте может сыграть Китай — в материале «Известий».

Эскалация индо-пакистанского конфликта

Конфликт между Индией и Пакистаном не утихает. Перестрелки на линии контроля не прекращаются уже несколько дней. В ночь с 29 на 30 апреля Индия вновь заявила о нарушении пакистанскими военными режима прекращения огня. По словам представителя министерства обороны Индии, Пакистан открыл стрельбу напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар, в свою очередь, сообщил, что Индия намерена атаковать страну в ближайшие 24–36 часов. «Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе», — заявил министр. Пакистан отрицает обвинения Индии по поводу причастности к подготовке теракта в Пахалгаме. Тарар отметил, что Исламабад готов сотрудничать с надежным, прозрачным и независимым расследованием произошедшего в Кашмире.

Тем временем 30 апреля стало известно, что Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов, в том числе военных, с 30 апреля по 23 мая.

кашмир
Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times

Напомним, что Индия и Пакистан оказались на грани вооруженного столкновения после теракта, произошедшего 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, в долине Байсаран. Террористы открыли огонь по мирным жителям и группе туристов. В результате нападения погибло больше двух десятков человек, много раненых. 25 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в эфире Sky News сообщил о готовности своей страны к полномасштабной войне с Индией, пообещав «симметричный ответ» в случае атаки.

Пограничная подстава: Пакистан готовится к военному вторжению Индии
Продолжаются перестрелки между военными двух государств после теракта в Пахалгаме

Любопытно, что, например, в Мумбаи, самом шумном мегаполисе Индии, атмосфера, несмотря на политическую напряженность, довольно спокойная. Безусловно, город, сочетающий в себе уличную суматоху Востока и при этом строгую и величественную архитектуру британского колониального периода, собрал и самых разных представителей индийского общества. Но при этом мнения о возможности начала боевых действий между Индией и Пакистаном у многих схожи: войны не будет.

— Мы не волнуемся, на самом деле. Мы очень хорошо знаем о возможностях Индии. У нас мощная держава и сильное руководство. У нас есть Моди. Он — мировой лидер. Гораздо больше мы беспокоимся из-за возможных терактов. Поэтому мы прекрасно знаем, что мы более чем способны справиться со всей этой ситуацией, потому что мы — индийцы, — рассказали местные мужчины у «Ворот Индии» в Мумбаи.

военные индия
Фото: Global Look Press/Faisal Bashir

Еще одна пара местных жителей также уверена, что войны не должно быть и не будет: «Это прежде всего политический момент».

Действительно, военная мощь Индии почти в два раза превышает ресурсы Пакистана, причем практически по всем параметрам. По данным Global Firepower Index 2025, Индия сегодня занимает четвертое место среди 145 стран, в то время как Пакистан — 12-е. В контексте обычных вооружений Исламабад впереди только по самоходной артиллерии, но, учитывая перевес Индии как минимум в численности солдат, ВВС и сухопутных войск, это не то чтобы ощутимое преимущество.

При этом есть одна весомая категория, в которой Пакистан вполне может составить конкуренцию: у обеих стран почти одинаковое количество ядерных боеголовок — на двоих это более 300 единиц оружия.

По индийскому телевидению, к слову, истерию стараются не нагнетать, смещая фокус на внутреннюю политику страны, в частности на реформы Нарендры Моди.

Может ли Китай получить часть Кашмира

Тем временем международное сообщество наблюдает за ситуацией. Особое внимание ей уделяет Китай, граничащий с Кашмиром. К слову, КНР претендует на часть земель Кашмира с 1962 года — с момента окончания китайско-индийской войны, начавшейся из-за спора двух стран о границе между Тибетом и бывшими землями Великобритании. Несмотря на сближение Китая с обеими сторонами, Пекин всегда поддерживал Пакистан в вопросах кашмирского конфликта. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Китай выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования, конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана и не способствует региональному миру и стабильности».

Мирная депортация: удержатся ли Индия и Пакистан от начала войны
Нью-Дели и Исламабад высылают граждан, закрывают границы и воздушное пространство, сообщается о перестрелках на границе

В нынешней ситуации Китай старается сохранять нейтралитет. Перспектива его участия в военном противостоянии Индии и Пакистана представляется ничтожной, считает заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов.

— У Китая нет каких-либо соглашений с Пакистаном о взаимопомощи в случае вооруженного конфликта с участием последнего. Индия для Китая — один из главных экономических партнеров. Кроме того, оба государства входят в пространство безопасности ШОС, в создание которого Китай вместе с Россией и центральноазиатскими государствами вложил столько сил. Из-за этих трех условий Китай сделает всё, чтобы, во-первых, помочь Индии и Пакистану предотвратить эскалацию и, во-вторых, если эскалация все-таки произойдет, помочь Индии и Пакистану вернуть спор в дипломатическое измерение, — заявил он «Известиям».

ШОС
Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

У Пекина есть два ключевых интереса в этой части мира. Так, у Китая и Индии остается несогласованной почти вся граница, которая имеет статус линии актуального контроля, а значит, они имеют взаимные территориальные претензии, которые могут послужить основой будущих эскалаций, отмечает аналитик. В отличие от Индии Пакистан согласовал всю границу с КНР, что позволило последней построить масштабные планы транспортного коридора из Западного Китая к пакистанскому порту Гвадар.

— Хотя сейчас этот коридор фактически бездействует, на перспективу он важен для Китая и его западных пределов. Однако развитие инфраструктурных проектов возможно, если Индия и Пакистан не будут конфликтовать, а террористическая деятельность пойдет на спад. Ни первое, ни второе условие в обозримом будущем не выполнимо, — отметил Петр Топычканов.

До состояния боеготовности: как Нью-Дели может ответить на теракт в Пахалгаме
И стоит ли ждать масштабной эскалации застарелого конфликта между Индией и Пакистаном

Несмотря на официальную позицию Пекина, которая заключается в поддержании мира в регионе, в случае обострения конфликта Китай может оказывать поддержку Пакистану, учитывая их давние союзнические отношения и тесное инвестиционное сотрудничество, полагает китаист, директор АНО «Евразийские молодежные проекты» Николай Марченко.

— Так как транспортно-логистическая инфраструктура этого коридора пролегает через земли Кашмира, Китай заинтересован в стабильном и устойчивом развитии региона. Будучи соседом Пакистана и Индии, он способен выступить одним из посредников в деле урегулирования возможного конфликта. Однако это может вызвать значительное противостояние Индии, с которой у КНР существует ряд разногласий, в том числе территориальных, — отметил он в разговоре с «Известиями».

контейнеры
Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Натальи Замараевой, обострение между Индией и Пакистаном пока рано называть полноценным военным конфликтом. Поэтому и говорить о вовлечении в него Китая также преждевременно.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир