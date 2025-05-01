Состоятельный сосед: может ли КНР включиться в конфликт Индии и Пакистана

Китай и Индия сохраняют взаимные территориальные претензии, что может послужить основой будущих эскалаций, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее Пекин не заинтересован в захвате части Кашмира на фоне усиления напряженности между Нью-Дели и Исламабадом после теракта в Пахалгаме. Война между Индией и Пакистаном может начаться в ближайшие сутки, заявляют в Исламабаде. На протяжении недели стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Какую роль в индийско-пакистанском конфликте может сыграть Китай — в материале «Известий».

Эскалация индо-пакистанского конфликта

Конфликт между Индией и Пакистаном не утихает. Перестрелки на линии контроля не прекращаются уже несколько дней. В ночь с 29 на 30 апреля Индия вновь заявила о нарушении пакистанскими военными режима прекращения огня. По словам представителя министерства обороны Индии, Пакистан открыл стрельбу напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар, в свою очередь, сообщил, что Индия намерена атаковать страну в ближайшие 24–36 часов. «Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе», — заявил министр. Пакистан отрицает обвинения Индии по поводу причастности к подготовке теракта в Пахалгаме. Тарар отметил, что Исламабад готов сотрудничать с надежным, прозрачным и независимым расследованием произошедшего в Кашмире.

Тем временем 30 апреля стало известно, что Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов, в том числе военных, с 30 апреля по 23 мая.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times

Напомним, что Индия и Пакистан оказались на грани вооруженного столкновения после теракта, произошедшего 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, в долине Байсаран. Террористы открыли огонь по мирным жителям и группе туристов. В результате нападения погибло больше двух десятков человек, много раненых. 25 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в эфире Sky News сообщил о готовности своей страны к полномасштабной войне с Индией, пообещав «симметричный ответ» в случае атаки.

Любопытно, что, например, в Мумбаи, самом шумном мегаполисе Индии, атмосфера, несмотря на политическую напряженность, довольно спокойная. Безусловно, город, сочетающий в себе уличную суматоху Востока и при этом строгую и величественную архитектуру британского колониального периода, собрал и самых разных представителей индийского общества. Но при этом мнения о возможности начала боевых действий между Индией и Пакистаном у многих схожи: войны не будет.

— Мы не волнуемся, на самом деле. Мы очень хорошо знаем о возможностях Индии. У нас мощная держава и сильное руководство. У нас есть Моди. Он — мировой лидер. Гораздо больше мы беспокоимся из-за возможных терактов. Поэтому мы прекрасно знаем, что мы более чем способны справиться со всей этой ситуацией, потому что мы — индийцы, — рассказали местные мужчины у «Ворот Индии» в Мумбаи.

Фото: Global Look Press/Faisal Bashir

Еще одна пара местных жителей также уверена, что войны не должно быть и не будет: «Это прежде всего политический момент».

Действительно, военная мощь Индии почти в два раза превышает ресурсы Пакистана, причем практически по всем параметрам. По данным Global Firepower Index 2025, Индия сегодня занимает четвертое место среди 145 стран, в то время как Пакистан — 12-е. В контексте обычных вооружений Исламабад впереди только по самоходной артиллерии, но, учитывая перевес Индии как минимум в численности солдат, ВВС и сухопутных войск, это не то чтобы ощутимое преимущество.

При этом есть одна весомая категория, в которой Пакистан вполне может составить конкуренцию: у обеих стран почти одинаковое количество ядерных боеголовок — на двоих это более 300 единиц оружия.

По индийскому телевидению, к слову, истерию стараются не нагнетать, смещая фокус на внутреннюю политику страны, в частности на реформы Нарендры Моди.

Может ли Китай получить часть Кашмира

Тем временем международное сообщество наблюдает за ситуацией. Особое внимание ей уделяет Китай, граничащий с Кашмиром. К слову, КНР претендует на часть земель Кашмира с 1962 года — с момента окончания китайско-индийской войны, начавшейся из-за спора двух стран о границе между Тибетом и бывшими землями Великобритании. Несмотря на сближение Китая с обеими сторонами, Пекин всегда поддерживал Пакистан в вопросах кашмирского конфликта. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Китай выступает за скорейшее проведение беспристрастного расследования, конфликт не отвечает коренным интересам Индии и Пакистана и не способствует региональному миру и стабильности».

В нынешней ситуации Китай старается сохранять нейтралитет. Перспектива его участия в военном противостоянии Индии и Пакистана представляется ничтожной, считает заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов.

— У Китая нет каких-либо соглашений с Пакистаном о взаимопомощи в случае вооруженного конфликта с участием последнего. Индия для Китая — один из главных экономических партнеров. Кроме того, оба государства входят в пространство безопасности ШОС, в создание которого Китай вместе с Россией и центральноазиатскими государствами вложил столько сил. Из-за этих трех условий Китай сделает всё, чтобы, во-первых, помочь Индии и Пакистану предотвратить эскалацию и, во-вторых, если эскалация все-таки произойдет, помочь Индии и Пакистану вернуть спор в дипломатическое измерение, — заявил он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

У Пекина есть два ключевых интереса в этой части мира. Так, у Китая и Индии остается несогласованной почти вся граница, которая имеет статус линии актуального контроля, а значит, они имеют взаимные территориальные претензии, которые могут послужить основой будущих эскалаций, отмечает аналитик. В отличие от Индии Пакистан согласовал всю границу с КНР, что позволило последней построить масштабные планы транспортного коридора из Западного Китая к пакистанскому порту Гвадар.

— Хотя сейчас этот коридор фактически бездействует, на перспективу он важен для Китая и его западных пределов. Однако развитие инфраструктурных проектов возможно, если Индия и Пакистан не будут конфликтовать, а террористическая деятельность пойдет на спад. Ни первое, ни второе условие в обозримом будущем не выполнимо, — отметил Петр Топычканов.

Несмотря на официальную позицию Пекина, которая заключается в поддержании мира в регионе, в случае обострения конфликта Китай может оказывать поддержку Пакистану, учитывая их давние союзнические отношения и тесное инвестиционное сотрудничество, полагает китаист, директор АНО «Евразийские молодежные проекты» Николай Марченко.

— Так как транспортно-логистическая инфраструктура этого коридора пролегает через земли Кашмира, Китай заинтересован в стабильном и устойчивом развитии региона. Будучи соседом Пакистана и Индии, он способен выступить одним из посредников в деле урегулирования возможного конфликта. Однако это может вызвать значительное противостояние Индии, с которой у КНР существует ряд разногласий, в том числе территориальных, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Натальи Замараевой, обострение между Индией и Пакистаном пока рано называть полноценным военным конфликтом. Поэтому и говорить о вовлечении в него Китая также преждевременно.