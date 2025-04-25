Мирная депортация: удержатся ли Индия и Пакистан от начала войны

Страны ШОС могут способствовать урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном, которые оказались на грани полномасштабной войны после теракта в Джамму и Кашмире, считают эксперты. Они также уверены, что никто из сторон не заинтересован в полномасштабных боевых действиях, несмотря на громкие заявления и агрессивные меры. Ключевым фактором остается ядерное сдерживание. Конструктивную роль в урегулировании могла бы сыграть и Россия, которая выстроила дружеские отношения с обоими государствами. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов наращивать взаимодействие с индийскими партнерами в области безопасности. Как будет развиваться ситуация после теракта — в материале «Известий».

Индия и Пакистан на грани войны

Индия и Пакистан фактически оказались на грани вооруженного столкновения, после теракта, произошедшего 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, в долине Байсаран. Террористы открыли огонь по мирным жителям и группе туристов. В результате нападения погибли 27 человек, пострадало не менее 12.

Индия обвиняет в произошедшем власти Пакистан, так как ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF). Она была образована в 2019 году на пике очередного обострения ситуации в Кашмире, а индийские власти считают ее ответвлением или прикрытием базирующейся в Пакистане террористической группировки «Лашкар-э-Тайба» («Армия праведников», признана террористической и запрещена в России).

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Группировка заявила в соцсетях, что нападение стало ответом на наплыв нелегалов, которые вызвали «демографические изменения» в регионе. По данным индийской полиции, личности двух террористов уже установлены, оба граждане Пакистана.

Мировое сообщество осудило теракт. Владимир Путин назвал его жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий. Российский лидер подчеркнул, что готов наращивать взаимодействие с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Сразу после атаки Индия заявила о готовности принять ряд жестких мер. 24 апреля индийские власти приостановили действие 60-летнего договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым сократив подачу воды из потока в Пакистан, что может привести к засухе в регионе. При этом полная приостановка доступа Пакистана к водам Инда потребует нескольких лет и обернется издержками для самой Индии — необходимы решения для хранения и отвода сдерживаемых потоков. В тот же день власти Пакистана в ответ закрыли воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний и контрольно-пропускной пункт «Вагах».

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Эскалация уже перешла и на дипломатический уровень. Индийский МИД полностью приостановил выдачу виз гражданам Пакистана. Все пакистанцы должны покинуть территорию Индии до 27 апреля, а все выданные ранее визы будут аннулированы. Вероятно, в ожидании зеркальных мер ведомство предписало гражданам Индии как можно скорее покинуть соседнюю страну. Воздержаться от посещения Пакистана рекомендует и российское диппредставительство в Исламабаде.

Фактически произошедший теракт подвел Индию и Пакистан к потенциальным военным действиям. 25 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в эфире Sky News сообщил о готовности своей страны к полномасштабной войне с Индией, пообещав «симметричный ответ» в случае атаки. Еще большие опасения вызывают заявления Асифа в интервью Al Jazeera.

— Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние. Обе страны — ядерные державы, — заявил он.

Ожидать ли боевых действий между Индией и Пакистаном

Индии и Пакистану долгие десятилетия не удается разрешить территориальный конфликт — столкновения на территории Кашмира происходят регулярно с 1947 года.

Справка «Известий» Джамму и Кашмир — штат на Севере Индии, имеющий спорные территории с Пакистаном. Первая индо-пакистанская война 1947-1948 годов завершилась разделом Кашмира по Линии прекращения огня под контролем ООН, однако конфликт остается нерешенным до сих пор. Обе страны сохраняют военное присутствие в регионе, игнорируя призывы к плебисциту.

По мнению директора ИКСА РАН Кирилла Бабаева, и нынешнее обострение также носит временный характер. Тем более что есть общие инструменты для деэскалации — обе страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, ключевые задачи которой заключаются именно в противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму.

— Ни Дели, ни Исламабаду не нужен полномасштабный конфликт. Обе страны активно работают в ШОС, и задача организации — максимально вовлечь Индию и Пакистан в совместные проекты в различных областях — в том числе в борьбе с терроризмом. Думаю, Россия, имеющая дружественные отношения с обоими государствами, сможет приложить усилия в этом направлении. Механизмы ШОС здесь будут более востребованы, чем механизм Совбеза ООН, который находится в тупике из-за неконструктивной позиции стран Европы, — сказал Кирилл Бабаев.

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Пакистан после недавних событий официально приостановил всю торговлю с Индией, включая транзит через третьи страны. Из-за этого Исламабад может лишиться около $1 млрд в год, что, наверняка, болезненно скажется на экономике страны. То есть, несмотря на громкие заявлениях властей, Пакистан очевидно не заинтересован в реальной эскалации напряженности, считает директор по исследованиям Исламабадского института политических исследований (IPRI) Рашид Вали Джанджуа. При этом он отмечает, что Нью-Дели действует слишком агрессивно, нарушая договоренности.

— Действия Индии нарушают международное право, и если Индия начнет отводить сток воды [из Инда] в будущем, это нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Пакистана. Пронзительная риторика индийских СМИ свидетельствует о том, что правительство Индии хочет оказать давление на Пакистан, — заявил эксперт.

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На этом фоне все же не стоит игнорировать вероятность новых столкновений. Нельзя сказать, что эскалация до уровня ограниченных военных действий неизбежна, но и не исключается, считает профессор Университета им. Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджай Дубей. Накануне войска Пакистана обстреляли индийские пограничные посты на линии контроля в Джамму и Кашмире, на что получили «эффективный ответ», по крайней мере так передают индийские СМИ со ссылкой на источники.

— Члены ШОС должны противостоять вызовам трансграничного терроризма. На него необходимо оказывать коллективное давление. Индия хотела бы большей категоризации в сфере терроризма и готова предпринять для этого дипломатические и экономические шаги, — заявил «Известиям» Аджай Дубей.

Любопытно, что на этой неделе в Индии с официальным визитом находился вице-президент США Джэй Ди Вэнс, чей приезд вызвал даже некоторую эйфорию среди местных жителей из-за индийского происхождения его жены Уши Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, его супруга Уша Вэнс, их сыновья Эван, Вивек и дочь Мирабель во время визита в Тадж-Махал Фото: TASS/AP/Kenny Holston

Если власти Пакистана действительно имеют какое-то влияние на террористов, совершивших преступление в Кашмире, то время для атаки, возможно, было выбрано не просто так, предположил профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли. Один из мотивов мог заключаться в том, чтобы продемонстрировать США, что ситуация в Кашмире не урегулирована и претензии Индии на полный контроль над территориями и обеспечение безопасности сомнительными.

В конечном итоге, ситуация остается напряженной, но все же она она вряд ли приведет к полномасштабной войне как минимум из-за ядерного сдерживания. И Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием. В связи с этим Рашид Вали Джанджуа считает, что Индия вряд ли прибегнет к крупномасштабным атакам, но может предпринять некоторые авантюры на изолированных пакистанских постах на линии контроля в Кашмире.