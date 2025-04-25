На грани войны: причины конфликта Индии и Пакистана

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота с Таджикистаном
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Спорт
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия соперника с турнира
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

На грани войны: причины конфликта Индии и Пакистана

Две ядерные державы обмениваются опасными дипломатическими выпадами
Фото: REUTERS/Pawan Kumar
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В пятницу, 25 апреля, индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и перекрыть подачу воды из ее потока в Пакистан. Этот шаг стал ответом на террористический акт, произошедший 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир, в причастности к которому Нью-Дели обвиняет власти соседнего государства. Атака террористов — самая масштабная за последние годы, ее жертвами стали 26 человек. Ситуация быстро накалилась, страны выслали дипломатов и разорвали ряд договоров. Мировые СМИ пишут, что угроза войны двух ядерных держав значительно выросла. Подробнее о странах, их расположении, силах, а также причинах их конфликта — в материале «Известий».

Индия: где находится, население, армия

Республика Индия — государство в Южной Азии, вторая по численности населения в мире после Китая. По последним данным, в стране живет порядка 1,2 млрд человек. Общая площадь государства составляет 3,3 млн кв. км, что почти в четыре раза больше, чем Пакистан. Экономически Индия также очень развитая страна: в 2025 году, по оценкам МВФ, ее валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) оказался на третьем месте после Китая и США.

индия
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На северо-западе Индия граничит с Пакистаном, на северо-востоке — с Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке — с Бангладеш и Мьянмой. Имеет союзную территорию Ладакх, которая граничит также с Афганистаном (однако ее государственная принадлежность оспаривается Пакистаном). Согласно Конституции страны, статус государственных языков имеют английский и хинди, на региональном уровне официальными признаны 22 языка.

По данным рейтинга совокупной военной мощи (GFP), Индия находится на четвертом месте среди сильнейших армий мира (после США, России и Китая). Во многом это обусловлено существенными расходами на оборону, модернизацией и численностью личного состава. По данным за 2024 год, в Индии насчитывается около 1,46 млн военнослужащих.

Пакистан: где находится, с кем граничит, армия

Исламская Республика Пакистан — государство в северо-западной части южноазиатского субконтинента. Общая площадь составляет около 804 тыс. кв. км. Страна граничит с Индией на востоке, Китаем — на северо-востоке, Афганистаном — на северо-западе и Ираном — на юго-западе. Население страны, по данным за 2023 год, составляет более 240,6 млн человек. Государственным языком является урду, хотя на официальном уровне, а также в деловой переписке широко распространен английский.

Пакистан
Фото: Global Look Press/PPI

В Вооруженных силах Пакистана насчитывается около 650 тыс. военнослужащих. В рейтинге GFP страна находится на 12-м месте. При этом экономически Пакистан намного слабее своего соседа: объем его экономики больше чем на порядок отличается от индийского, а ВВП по ППС находится на 26-м месте после Ирана и Бангладеш.

Индия и Пакистан — ядерные державы

Индия и Пакистан — члены так называемого ядерного клуба. Обе страны имеют в своем запасе ядерные боеголовки. Первое подземное испытание оружия Индия провела в 1974 году. В индийской оборонной доктрине прописан принцип «неприменения первым».

Пакистан впервые испытал ядерное оружие 28 и 30 мая 1998 года, что стало ответом на очередные подземные взрывы, произведенные Индией за 20 дней до этого.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 году у Индии насчитывалось 172 ядерные боеголовки, у Пакистана — 170.

Закашмиренный конфликт: Индия и Пакистан оказались на пороге войны
Страны высылают дипломатов, аннулируют визы, закрывают границу и воздушное пространство

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном в апреле 2025 года, что произошло

Эскалация конфликта произошла из-за теракта 22 апреля, произошедшего на севере Индии, в союзной территории Джамму и Кашмир. Предположительно, боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» расстреляли туристов — 26 человек погибли. Индия считает, что эта группировка поддерживается Пакистаном, при этом представители движения уже взяли на себя ответственность за теракт, заявив, что погибшие были связаны со спецслужбами Индии.

теракт
Фото: Global Look Press/IMAGO
Справка «Известий»

Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными из-за продолжающегося территориального спора за Кашмир, который уже привел к нескольким вооруженным конфликтам. Напомним, когда в 1947 году Британская Индия была разделена, княжеству Джамму и Кашмир, население которого было преимущественно мусульманским, однако правитель которого был индуистом, позволили самостоятельно определить свою судьбу. Княжество присоединилось к Индии, что вызвало тлеющий десятилетия индо-пакистанский конфликт, который несколько раз переходил в горячую фазу. С 2019 года Джамму и Кашмир не имеет автономного статуса и считается союзной территорией, которой напрямую управляют федеральные власти.

После теракта 22 апреля 2025 года премьер-министр Индии Нарендра Моди быстро отреагировал на случившееся, заявив, что страна накажет каждого террориста и их сообщников.

Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. Кроме того, в течение 48 часов Индия обещала выслать всех граждан Пакистана, которые въехали в страну по системе освобождения от виз. Индийские власти также объявили о закрытии контрольно-пропускного пункта «Аттари», а те пакистанцы, кто въехал в Индию через этот КПП, должны покинуть страну до 1 мая.

Индия
Фото: Global Look Press/IMAGO

Индийские власти уже приостановили действие договора о водах реки Инд от 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Как отметила старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева, это может существенно сказаться на пакистанской экономике.

Схватка слона с драконом: Индия и Китай борются за влияние
Нью-Дели заключил военный пакт с соседним островом

Пакистан, в свою очередь, ввел аналогичные меры в отношении Индии, при этом руководство страны отрицает причастность к террористической атаке.

— Пакистанский лидер уже охарактеризовал решение Индии приостановить действие договора о разделе вод Инда как акт войны, ну, или как минимум акт враждебности и, в свою очередь, приостановил действие другого договора, Симлского соглашения 1972 года, — рассказала эксперт.

Справка «Известий»

Симлское соглашение — договор 1972 года, подписанный по завершении индо-пакистанской войны. Он установил контрольную линию, которая почти совпадала с линией прекращения огня 1949 года. По нему 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир осталось под контролем Индии, 30% — под контролем Пакистана (область Гилгит-Балтистан и квазигосударственное образование Азад-Кашмир). Около 10% территории бывшего княжества к 1962 году оккупировал Китай (регион Аксайчин). Это разделение сохраняется по сей день. Таким образом, договор предусматривал нормализацию отношений между странами.

Ожидать ли эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, возможно ли применение ядерного оружия

По словам Марии Савищевой, на данный момент возможно повторение сценария 2019 года, когда также был совершен террористический акт. На данный момент все ждут, объявит ли Нарендра Моди о начале спецоперации для наказания виновных, и если объявит, то каким будет ее формат.

Протест
Фото: REUTERS
Справка «Известий»

В феврале 2019 года террорист-смертник пакистанской исламистской террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» протаранил полицейский автобус в Кашмире. В результате террористического акта погибло более 40 человек. Власти Пакистана отвергли обвинения в причастности к теракту. Тогда ситуация переросла в ряд боестолкновений. Сторонам удалось прийти к соглашению о прекращении военных действий, а также совместным действиям по борьбе с терроризмом 22 марта того же года.

— В этот раз Моди, конечно, не торопится, потому что в прошлый раз его подталкивали к принятию быстрого решения приближающиеся выборы и ему надо было показать электорату свою решительность как политического лидера. Сейчас, судя по решительному настрою Моди, можно предположить, что какая-то ответная реакция в виде специальной операции в Кашмире со стороны Индии последует, — объясняет Мария Савищева.

теракт
Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Вместе с этим эксперт отметила, что эскалация ситуации и ее переход в долгоиграющий конфликт маловероятны. Применение ядерного оружия также невозможно, что подчеркивается его неприменением в крупных конфликтах XX века и после террористических актов XXI века.

— Скорее всего, от применения ядерного оружия стороны воздержатся. Но в какой-то краткосрочный ответ со стороны Индии, в том числе в виде специальной операции, это может перерасти. Однако вряд ли мы увидим, как это выльется в какой-то серьезный среднесрочный конфликт, — заключает эксперт.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир