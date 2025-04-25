На грани войны: причины конфликта Индии и Пакистана

В пятницу, 25 апреля, индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и перекрыть подачу воды из ее потока в Пакистан. Этот шаг стал ответом на террористический акт, произошедший 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир, в причастности к которому Нью-Дели обвиняет власти соседнего государства. Атака террористов — самая масштабная за последние годы, ее жертвами стали 26 человек. Ситуация быстро накалилась, страны выслали дипломатов и разорвали ряд договоров. Мировые СМИ пишут, что угроза войны двух ядерных держав значительно выросла. Подробнее о странах, их расположении, силах, а также причинах их конфликта — в материале «Известий».

Индия: где находится, население, армия

Республика Индия — государство в Южной Азии, вторая по численности населения в мире после Китая. По последним данным, в стране живет порядка 1,2 млрд человек. Общая площадь государства составляет 3,3 млн кв. км, что почти в четыре раза больше, чем Пакистан. Экономически Индия также очень развитая страна: в 2025 году, по оценкам МВФ, ее валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) оказался на третьем месте после Китая и США.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На северо-западе Индия граничит с Пакистаном, на северо-востоке — с Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке — с Бангладеш и Мьянмой. Имеет союзную территорию Ладакх, которая граничит также с Афганистаном (однако ее государственная принадлежность оспаривается Пакистаном). Согласно Конституции страны, статус государственных языков имеют английский и хинди, на региональном уровне официальными признаны 22 языка.

По данным рейтинга совокупной военной мощи (GFP), Индия находится на четвертом месте среди сильнейших армий мира (после США, России и Китая). Во многом это обусловлено существенными расходами на оборону, модернизацией и численностью личного состава. По данным за 2024 год, в Индии насчитывается около 1,46 млн военнослужащих.

Пакистан: где находится, с кем граничит, армия

Исламская Республика Пакистан — государство в северо-западной части южноазиатского субконтинента. Общая площадь составляет около 804 тыс. кв. км. Страна граничит с Индией на востоке, Китаем — на северо-востоке, Афганистаном — на северо-западе и Ираном — на юго-западе. Население страны, по данным за 2023 год, составляет более 240,6 млн человек. Государственным языком является урду, хотя на официальном уровне, а также в деловой переписке широко распространен английский.

Фото: Global Look Press/PPI

В Вооруженных силах Пакистана насчитывается около 650 тыс. военнослужащих. В рейтинге GFP страна находится на 12-м месте. При этом экономически Пакистан намного слабее своего соседа: объем его экономики больше чем на порядок отличается от индийского, а ВВП по ППС находится на 26-м месте после Ирана и Бангладеш.

Индия и Пакистан — ядерные державы

Индия и Пакистан — члены так называемого ядерного клуба. Обе страны имеют в своем запасе ядерные боеголовки. Первое подземное испытание оружия Индия провела в 1974 году. В индийской оборонной доктрине прописан принцип «неприменения первым».

Пакистан впервые испытал ядерное оружие 28 и 30 мая 1998 года, что стало ответом на очередные подземные взрывы, произведенные Индией за 20 дней до этого.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 году у Индии насчитывалось 172 ядерные боеголовки, у Пакистана — 170.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном в апреле 2025 года, что произошло

Эскалация конфликта произошла из-за теракта 22 апреля, произошедшего на севере Индии, в союзной территории Джамму и Кашмир. Предположительно, боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» расстреляли туристов — 26 человек погибли. Индия считает, что эта группировка поддерживается Пакистаном, при этом представители движения уже взяли на себя ответственность за теракт, заявив, что погибшие были связаны со спецслужбами Индии.

Фото: Global Look Press/IMAGO

Справка «Известий» Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными из-за продолжающегося территориального спора за Кашмир, который уже привел к нескольким вооруженным конфликтам. Напомним, когда в 1947 году Британская Индия была разделена, княжеству Джамму и Кашмир, население которого было преимущественно мусульманским, однако правитель которого был индуистом, позволили самостоятельно определить свою судьбу. Княжество присоединилось к Индии, что вызвало тлеющий десятилетия индо-пакистанский конфликт, который несколько раз переходил в горячую фазу. С 2019 года Джамму и Кашмир не имеет автономного статуса и считается союзной территорией, которой напрямую управляют федеральные власти.

После теракта 22 апреля 2025 года премьер-министр Индии Нарендра Моди быстро отреагировал на случившееся, заявив, что страна накажет каждого террориста и их сообщников.

Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. Кроме того, в течение 48 часов Индия обещала выслать всех граждан Пакистана, которые въехали в страну по системе освобождения от виз. Индийские власти также объявили о закрытии контрольно-пропускного пункта «Аттари», а те пакистанцы, кто въехал в Индию через этот КПП, должны покинуть страну до 1 мая.

Фото: Global Look Press/IMAGO

Индийские власти уже приостановили действие договора о водах реки Инд от 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Как отметила старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева, это может существенно сказаться на пакистанской экономике.

Пакистан, в свою очередь, ввел аналогичные меры в отношении Индии, при этом руководство страны отрицает причастность к террористической атаке.

— Пакистанский лидер уже охарактеризовал решение Индии приостановить действие договора о разделе вод Инда как акт войны, ну, или как минимум акт враждебности и, в свою очередь, приостановил действие другого договора, Симлского соглашения 1972 года, — рассказала эксперт.

Справка «Известий» Симлское соглашение — договор 1972 года, подписанный по завершении индо-пакистанской войны. Он установил контрольную линию, которая почти совпадала с линией прекращения огня 1949 года. По нему 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир осталось под контролем Индии, 30% — под контролем Пакистана (область Гилгит-Балтистан и квазигосударственное образование Азад-Кашмир). Около 10% территории бывшего княжества к 1962 году оккупировал Китай (регион Аксайчин). Это разделение сохраняется по сей день. Таким образом, договор предусматривал нормализацию отношений между странами.

Ожидать ли эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, возможно ли применение ядерного оружия

По словам Марии Савищевой, на данный момент возможно повторение сценария 2019 года, когда также был совершен террористический акт. На данный момент все ждут, объявит ли Нарендра Моди о начале спецоперации для наказания виновных, и если объявит, то каким будет ее формат.

Фото: REUTERS

Справка «Известий» В феврале 2019 года террорист-смертник пакистанской исламистской террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» протаранил полицейский автобус в Кашмире. В результате террористического акта погибло более 40 человек. Власти Пакистана отвергли обвинения в причастности к теракту. Тогда ситуация переросла в ряд боестолкновений. Сторонам удалось прийти к соглашению о прекращении военных действий, а также совместным действиям по борьбе с терроризмом 22 марта того же года.

— В этот раз Моди, конечно, не торопится, потому что в прошлый раз его подталкивали к принятию быстрого решения приближающиеся выборы и ему надо было показать электорату свою решительность как политического лидера. Сейчас, судя по решительному настрою Моди, можно предположить, что какая-то ответная реакция в виде специальной операции в Кашмире со стороны Индии последует, — объясняет Мария Савищева.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Вместе с этим эксперт отметила, что эскалация ситуации и ее переход в долгоиграющий конфликт маловероятны. Применение ядерного оружия также невозможно, что подчеркивается его неприменением в крупных конфликтах XX века и после террористических актов XXI века.