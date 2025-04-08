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Схватка слона с драконом: Индия и Китай борются за влияние

Нью-Дели заключил военный пакт с соседним островом
Фото: Global Look Press/Ruwan Walpola
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Шри-Ланку — остров, имеющий важное стратегическое значение. Рядом с ним проходят судоходные пути из Азии в Европу. Стороны подписали соглашение об обороне и совместном строительстве солнечной электростанции. В то же время со Шри-Ланкой также активно взаимодействует Китай — Пекин контролирует порт Хамбантота и предоставляет стране финансовую помощь. О том, как складывается противостояние между Индией и Китаем в этом регионе, — в материале «Известий».

Соседи прежде всего

Премьер-министр Индии Нарендра Моди присутствовал на открытии строительных работ на солнечной электростанции мощностью 120 мегаватт в соседней Шри-Ланке. Этот проект имеет важнейшее значение для экономики острова. В связи с кризисом 2022 года правительство столкнулось с серьезной нехваткой электроэнергии в 2022 году из-за неспособности оплачивать нефть и уголь для своих электростанций. В итоге было принято решение о постепенном снижении зависимости Шри-Ланки от ископаемого топлива.

Вместе с президентом Шри-Ланки Анурой Кумара Диссанаяке премьер-министр Индии подписал соглашение в сфере энергетики и обороны. Кроме того, по словам Нарендры Моди, страны будут сотрудничать в области безопасности в Индийском океане в рамках региональной группировки «Конклав по вопросам безопасности в Коломбо», в которую также входят Бангладеш, Мальдивы и Маврикий.

Министр

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке договорились сотрудничать в обеспечении безопасности в Индийском океане

Фото: x.com/narendramodi

Шри-ланкийский лидер подчеркнул, что территория острова не будет использоваться для каких-либо действий, которые могут нанести ущерб безопасности Индии, а также стабильности в регионе. «Я благодарен президенту Диссанаяке за его чуткое отношение к интересам Индии. Мы считаем, что у нас общие интересы в сфере безопасности», — заявил Моди, которого в этот раз удостоили высшей награды, вручаемой иностранным лидерам.

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Он добавил, что безопасность обеих стран взаимосвязана и взаимозависима. По словам Моди, Индия отводит Шри-Ланке особое место в своей стратегии под названием «соседи прежде всего» и выполняет обязанности как по-настоящему дружественный сосед, когда Шри-Ланка испытывает трудности.

«Это рассматривается как попытка Нью-Дели укрепить влияние в этой островной стране. Индия обеспокоена растущим присутствием Китая на Шри-Ланке, которая расположена на одном из самых оживленных морских путей в мире и которую Индия считает частью своего стратегического тыла», — отмечает The Seattle Times.

Помощь из Пекина

По сведениям издания, ранее Пекин предоставил Шри-Ланке кредиты на миллиарды долларов для реализации инфраструктурных проектов. Однако на фоне экономического кризиса на острове в 2022 году Индия также стала оказывать масштабную финансовую и материальную помощь.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В то же время поддержка Китаем реструктуризации инфраструктурных кредитов крайне важна для Шри-Ланки», — отмечает газета.

Тем временем Китай планирует построить нефтеперерабатывающий завод стоимостью $3,7 млрд рядом с портом Хамбантота, переданным Пекину, после того как Шри-Ланка не смогла выплатить кредит на развитие порта.

«Это позволит КНР закрепиться в стране прямо напротив побережья Индии. И Индия, и Китай договорились со Шри-Ланкой об условиях реструктуризации ее долга, что позволит стране выйти из банкротства и восстановить разрушенную экономику», — сообщает издание.

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При этом не все на Шри-Ланке оказались довольны углублением сотрудничества с Нью-Дели. В день подписания соглашения между странами у главного железнодорожного вокзала Коломбо собрались сотни протестующих, утверждающих, что это соглашение — «предательство страны в пользу индийского господства».

— Индия выстраивает свои отношения с Шри-Ланкой, руководствуясь принципом, что обе страны должны процветать. А там, где есть совместные блага, их необходимо использовать для своих нужд, — считает почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Нью-Дели
Фото: Global Look Press/Hindustan Times via www.imago-im

По его мнению, в данном случае Нью-Дели исходил в первую очередь не из существующей проблемы противостояния с Пекином. Хотя Индия и озабочена действиями Китая, визит в Шри-Ланку и подписанные там соглашения стоит рассматривать с точки зрения улучшения двусторонних отношений.

— С другой стороны, геополитика, конечно, играет свою роль. Естественно, Индия очень обеспокоена тем, что в Южной Азии растет китайское влияние. И это понятно, потому что отношения Индии с КНР не самые хорошие, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Выгода для Шри-Ланки

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с «Известиями» отметил, что Китай никогда не претендовал на контроль над Шри-Ланкой, хотя и осуществлял свою программу сотрудничества с ней.

По словам эксперта, она включает в себя инвестиции в порт Хамбантота, а также определенный уровень военного сотрудничества со Шри-Ланкой. Китай, в частности, поставлял отдельные виды вооружений шриланкийской армии. Они до сих пор составляют существенную часть того, что есть у армии страны на вооружении. Индия же всегда наблюдала за этим партнерством с некоторой нервозностью, отметил политолог. По мнению Кашина, Нью-Дели всегда рассматривал это как попытку КНР «залезть на индийский задний двор».

Порт
Фото: Global Look Press/Chen Dongshu

— Индия реагировала на это больше на политическом уровне. Но со временем она тоже начала предлагать свои альтернативы. То есть индийцы пытаются выступать в качестве инвесторов, стремясь заключать новые инфраструктурные соглашения и продвигать инициативы. Нарендра Моди как раз действует в этом ключе, — пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что соперничество двух крупных региональных игроков идет на пользу Шри-Ланке.

— Это не является основанием для обострения китайско-индийских отношений. Может, китайцы тоже включатся в конкуренцию и попробуют со своей стороны что-то предложить. Для самой Шри-Ланки сложившаяся ситуация, когда крупные страны конкурируют за ее рынок, — это хорошо, — подытожил аналитик.

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