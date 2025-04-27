До состояния боеготовности: как Нью-Дели может ответить на теракт в Пахалгаме

Деэскалация напряженности между Индией и Пакистаном возможна после «удара возмездия» со стороны Нью-Дели, считают в экспертном сообществе. Несколько ночей подряд на границе Индии и Пакистана продолжаются перестрелки после того, как 22 апреля 26 человек стали жертвами теракта в подконтрольном индийским властям городе Пахалгам. Несмотря на то что министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявляет, что его страна не будет атаковать соседку первой, Индия уже провела военно-морские учения, чтобы продемонстрировать свою боеготовность. О том, какого развития ждать от конфликта двух ядерных держав, — в материале «Известий».

Что происходит на границе Индии и Пакистана

Ситуация на границе Индии и Пакистана в спорном регионе Джамму и Кашмир остается взрывоопасной. Ночь на 27 апреля стала третьей, когда на индо-пакистанской линии контроля продолжались перестрелки. По данным индийских СМИ, стрельба велась в районах Тутмари-Гали и Рампур.

В соцсетях расходятся видео, как Пакистан стягивает к границе тяжелую артиллерию и самоходные гаубицы. ВМС Индии, в свою очередь, отчитались о проведении «успешных противокорабельных стрельб» в Аравийском море, чтобы продемонстрировать готовность экипажей, систем и платформ к нанесению дальних точных ударов.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

На фоне роста напряженности посольство РФ в Индии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Джамму и Кашмир. Ранее российское диппредставительство в Исламабаде призвало сограждан не ездить в Пакистан «до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».

Предпосылкой к обострению отношений между Индией и Пакистаном стал теракт в городе Пахалгам 22 апреля. Населенный пункт находится на подконтрольной индийским властям территории. В тот день вооруженные боевики атаковали туристов, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек (25 граждан Индии и один гражданин Непала), еще несколько десятков получили ранения.

Индия обвиняет в произошедшем власти Пакистана, так как ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF). Она была образована в 2019 году на пике очередного обострения ситуации в Кашмире, а индийские власти считают ее ответвлением или прикрытием базирующейся в Пакистане террористической группировки «Лашкар-э-Тайба» («Армия праведников», признана террористической и запрещена в России). По данным индийской полиции, личности двух террористов уже установлены, оба — граждане Пакистана.

Сразу после атаки Индия заявила о готовности принять ряд жестких мер. 24 апреля власти страны приостановили действие 60-летнего договора о водах реки Инд 1960 года, сократив подачу воды в Пакистан, что может привести к засухе в регионе. В ответ пакистанские власти закрыли воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний и контрольно-пропускной пункт «Вагах». Кроме того, власти Индии распорядились немедленно приостановить выдачу виз пакистанцам, а уже выданные были аннулированы с 27 апреля. Агентство ANI со ссылкой на свои источники сообщило, что МВД Индии призывает глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана.

Пакистанский комитет нацбезопасности в свою очередь заявил, что Исламабад приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает воздушное пространство для ее авиакомпаний. Власти Пакистана решительно отрицают свою причастность к конфликту, а Индия за пять дней с момента теракта не предоставила достаточных подтверждений причастности соседней страны к произошедшему.

Перспективы военного ответа Индии

В ближайшее время напряженность между Индией и Пакистаном сохранится, считает руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов.

— С большой долей вероятности будет потихоньку применяться более тяжелое вооружение. Скорее всего, это будет артиллерия или минометы, либо и то и другое одновременно. Будет продолжаться перестрелка из легкого оружия, но без каких-либо дополнительных фактических изменений и переходов границ. Никаких военных операций серьезными подразделениями не будет, — сказал он «Известиям».

По оценке аналитика, скорее всего, Индия может нанести «удар возмездия», но как и когда он будет нанесен, пока остается не ясно. К слову, о планах совершить подобный удар ранее писала газета Indian Express.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

— Возможно, это будут беспилотники, управляемые бомбы. И удары, скорее всего, будут нанесены по лагерям подготовки боевиков, — считает эксперт. — Все успокоится, когда каждая сторона сможет трактовать произошедшее как свой успех.

В своем воскресном радиообращении премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что теракт в Пахалгаме «отражает разочарование тех, кто покровительствует терроризму, он демонстрирует их трусость». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф при этом заявил, что Пакистан не начнет военные действия против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации.

— У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие [со стороны Индии], то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию, — сказал он.

Впрочем, неясно, как может выглядеть этот вооруженный конфликт. Согласно рейтингу Global Fire Power, оценивающего оборонные возможности стран мира, военные расходы Индии составляют $75 млрд, что в 10 раз превышает оборонный бюджет Пакистана ($7,64 млрд). Существенное преимущество Нью-Дели наблюдается и в численности личного состава вооружённых сил: 1,45 млн военнослужащих против 654 тыс. у Исламабада. Кроме того, у Индии гораздо больше авиации и танков.

В техническом оснащении пакистанская армия превосходит индийскую лишь по двум показателям: количеству самоходных артиллерийских систем и ракетных установок. При этом ядерные арсеналы стран вполне сопоставимы: по открытым источникам, Индия располагает 180 ядерными боеголовками, Пакистан — 170.

Фото: TASS/IMAGO/J.Souza

Впрочем, удержать Нью-Дели от эскалации может отсутствие современной техники, утверждают западные аналитики. Так, в 2018 году парламентский доклад классифицировал 68% индийской техники как старую, 24% как современную и только 8% как новейшую. Спустя пять лет в обновленном докладе военные чиновники признались, что больших изменений не произошло, однако доля новейшего оборудования удвоилась.

Пути мирного урегулирования индо-пакистанского конфликта

Территориальный конфликт Индии и Пакистану не удается разрешить долгие десятилетия — столкновения в Кашмире происходят регулярно с 1947 года.

Справка «Известий» Джамму и Кашмир — штат на севере Индии, имеющий спорные территории с Пакистаном. Первая индо-пакистанская война 1947–1948 годов завершилась разделом Кашмира по линии прекращения огня под контролем ООН, однако конфликт остается нерешенным до сих пор. Обе страны сохраняют военное присутствие в регионе, игнорируя призывы к плебисциту.

Вполне вероятно, стороны выберут мирное разрешение конфликта. К этому их призывают, в частности, соседние страны. Так, Тегеран уже предложил посреднические услуги для поиска путей выхода из кризиса. Следят за ситуацией и в Китае: министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что Исламабад всегда решительно боролся с терроризмом и выступал против действий, которые могут привести к эскалации.

— Пакистан намерен зрело контролировать и управлять ситуацией, а также будет поддерживать взаимодействие с Китаем и международным сообществом, — сказал он.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Впрочем, пакистанцы как более слабая сторона регулярно апеллируют к третьим странам, отметил Алексей Куприянов.

— Хотя Пакистан ранее объявил, что оставляет за собой право приостановить действие Симлского соглашения 1972 года, которое подразумевает, что двусторонние отношения решаются двумя сторонами без привлечения третьей, Индия пока не собирается его приостанавливать. По крайней мере она не заинтересована в каком-либо посредничестве, и необходимости в нем тоже нет, — считает аналитик.

Премьер-министр Шехбаз Шариф заверил, что Пакистан открыт для любого нейтрального международного расследования теракта в Пахалгаме. Однако, по словам аналитика, ни одна страна не имеет рычагов давления на Исламабад и не способна гарантировать безопасность Индии. С момента теракта Нарендра Моди заручился поддержкой крупных политических игроков. В телефонном разговоре солидарность с Нью-Дели проявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, осудили теракт в США, выразил соболезнования президент РФ Владимир Путин.

Индийский пилот Абхинандан Вартаман Фото: Global Look Press/Ispr

Вероятнее всего, противники смогут найти решение кризиса на двусторонней основе, предположил Алексей Куприянов. Он напомнил, что в прошлый раз, в марте 2019 года, Индии и Пакистану удалось урегулировать очередное обострение после того, как Исламабад передал Нью-Дели индийского пилота Абхинандана Вартамана, самолет которого был сбит над пакистанской частью Кашмира. Тогда, шесть лет назад, индийская авиация атаковала лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад» — эта организация взяла на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли 45 человек.