Пограничная подстава: Пакистан готовится к военному вторжению Индии

Пакистан готовится к вторжению со стороны Индии, при этом уже на протяжении нескольких дней продолжаются перестрелки на границе. В Индии не скрывают намерения нанести удар возмездия по пакистанским террористическим группировкам. При этом иностранные политики призывают ядерные державы к диалогу, однако в экспертном сообществе полагают, что конфликт пока далек от завершения. Смогут ли Индия и Пакистан избежать эскалации — в материале «Известий».

Что происходит на границе Индии и Пакистана

Четыре ночи подряд на границе Индии и Пакистана в спорном регионе Джамму и Кашмир звучат выстрелы, сообщили утром 28 апреля представители индийской армии. Жертв пока удалось избежать.

«В ночь с 27 на 28 апреля посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по территории линии контроля в районах напротив округов Купвара и Пунч. Индийские войска отреагировали быстро и эффективно», — говорится в заявлении индийской армии.

Справка «Известий» Джамму и Кашмир — штат на севере Индии, имеющий спорные территории с Пакистаном. Первая индо-пакистанская война 1947–1948 годов завершилась разделом Кашмира по линии прекращения огня под контролем ООН, однако конфликт остается нерешенным до сих пор. Обе страны сохраняют военное присутствие в регионе, игнорируя призывы к плебисциту.

Ситуация в регионе обострилась 22 апреля, когда в населенном пункте Пахалгам, он находится на подконтрольной индийским властям территории, произошел теракт. Вооруженные боевики напали на туристов в долине Байсаран, в результате погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала, еще несколько десятков получили ранения.

Индия обвиняет в произошедшем власти Пакистана, хотя публичных подтверждений причастности Исламабада не было предоставлено. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF).

Службы безопасности Индии уже задержали около 500 человек для допросов и осмотрела около 1 тыс. домов в поиске террористов в Кашмире (в некоторых домах во время обысков прогремели взрывы). По словам индийской полиции, уже установлены личности как минимум двух подозреваемых террористов — оба они граждане Пакистана.

В ответ на атаку власти Индии ввели ряд ограничительных мер, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного пограничного пункта Аттари. С 24 по 28 апреля как минимум 537 граждан Пакистана покинули Индию, среди них девять дипломатов и официальных лиц. За тот же промежуток времени 850 индийцев, включая 14 дипломатов и официальных лиц, вернулись из Пакистана в Индию через международный пограничный переход в Пенджабе.

Кроме этого, по рекомендации министерства внутренних дел Индии были заблокированы 16 пакистанских YouTube-каналов за распространение провокационного контента и ложных сведений относительно индийской армии и органов безопасности.

Индийские власти также заявили, что рассматривают возможность нанесения военного «удара возмездия» по пакистанским террористам с территории страны, сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском правительстве газета Indian Express.

Учитывая всё происходящее, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что считает военное вторжение Индии в его страну неизбежным. «Мы укрепили наши силы, потому что это сейчас необходимо. В такой ситуации нужно принимать стратегические решения», — сказал он. По его словам, страна может применить свой ядерный арсенал, только если возникнет прямая угроза ее существованию. При этом ранее он заявил, что конфликт вряд ли дойдет до той степени, когда потребуется применение оружия массового уничтожения.

На этом фоне российское посольство в Индии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Джамму и Кашмир. А 28 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко передал послу Индии в РФ Винаю Кумару готовность Москвы помочь Нью-Дели в борьбе с терроризмом, а также выразил надежду на решение конфликта путем диалога.

Варианты мирного решения кризиса

Столкновения на спорной территории происходят регулярно с 1947 года. В основе конфликта между Индией и Пакистаном лежит «отказ в самоопределении кашмирцев», полагает политический антрополог из Корнельского университета Наташа Рахеджа. Долгосрочным решением кризиса, по ее словам, может быть решение самих народов определить расположение географических границ.

Власти Пакистана на фоне решительных действий со стороны Индии призывают не допустить обострения напряженности в Южной Азии, а также настаивают на проведении беспристрастного международного расследования теракта.

«Обе страны (Пакистан и Индия. — Ред.) — ядерные державы. Мы не можем допустить эскалации в Южной Азии. Скорее нам нужно работать вместе, чтобы искоренить терроризм и развивать экономическое сотрудничество в регионе», — заявил журналистам пакистанский министр планирования, развития и специальных инициатив Ахсан Икбал Чоудри.

На беспристрастном расследовании настаивают и в Пекине. Власти Китая поддерживают любые инициативы, нацеленные на деэскалацию напряженности между странами, и выступают за объективное расследование теракта в Джамму и Кашмире, сообщает в понедельник со ссылкой на МИД КНР издание Global Times.

В ООН также призвали стороны проявить максимальную сдержанность и решить вопросы мирным путем.

Свою посредническую функцию уже предложил Иран, Саудовская Аравия также пытается «предотвратить эскалацию».

— Нам не нужна никакая внешняя страна, которая бы обеспечивала нам безопасность. Мы позаботимся о своей безопасности. Но нам нужна поддержка всех против терроризма в осуждении терроризма и в оказании давления на тех, кто поддерживает терроризм, — заявил посол Индии в РФ Винай Кумар, отвечая на вопрос «Известий» об обращении за помощью к ШОС и к России в частности в обеспечении безопасности после теракта.

В ближайшие дни перестрелки на границе, скорее всего, продолжатся, тем не менее серьезная эскалация вряд ли произойдет, считает ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников.

— Перехода к ядерным угрозам не произойдет. Перестрелки будут продолжаться преимущественно на границе. Я не думаю, что кризис продлится год, но обе стороны настроены воинственно, — констатирует эксперт.

Единственным вариантом мирного разрешения конфликта станут переговоры на уровне глав государств, подчеркивает Сотников, но предпосылок к их скорой встрече пока нет.

— Однако в будущем они могут появиться, потому что ни одна из стран, как мне кажется, не заинтересована, чтобы были крупный кризис и полномасштабная война, — говорит Сотников.

При этом, по информации New York Times, премьер-министр Нарендра Моди активно ищет международную поддержку для оправдания возможных военных действий против Пакистана. Утверждается, что на руку Индии якобы играют фокус международного сообщества на конфликте на Украине и напряженность в секторе Газа.