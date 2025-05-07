Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Общество
Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Новости компаний
Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Политика
В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана

0
EN
Фото: Global Look Press/Firdous Nazir
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», в ходе которой уже нанесли девять точечных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмире. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе минобороны Индии.

«Некоторое время назад Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанося удар по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки на Индию. <...> Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 граждан Индии и один гражданин Непала», — говорится в пресс-релизе минобороны Индии.

Уточняется, что в индийском ведомстве считают эти действия целенаправленными и взвешенными, которые не несут эскалационный характер. В ведомстве подчеркнули, что Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации, так как «ни один пакистанский военный объект не был атакован».

Совет об опасности: Россия может стать посредником между Индией и Пакистаном
«Известия» также выяснили, как к потенциальной войне относятся обычные граждане

Постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад 5 мая заявил, что между Индией и Пакистаном сложилась очень напряженная ситуация из-за риска эскалации. Он считает, что это произошло по вине Нью-Дели. В этот же день пакистанские войска открыли стрельбу в восьми передовых секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире.

Отношения Индии и Пакистана обострились после нападения террористов 22 апреля на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, в результате чего погибли 27 человек. Уточнялось, что среди погибших были иностранцы, женщины и пожилые люди.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025