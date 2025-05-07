Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана

Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», в ходе которой уже нанесли девять точечных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмире. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе минобороны Индии.

«Некоторое время назад Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанося удар по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки на Индию. <...> Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 граждан Индии и один гражданин Непала», — говорится в пресс-релизе минобороны Индии.

Уточняется, что в индийском ведомстве считают эти действия целенаправленными и взвешенными, которые не несут эскалационный характер. В ведомстве подчеркнули, что Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации, так как «ни один пакистанский военный объект не был атакован».

Постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад 5 мая заявил, что между Индией и Пакистаном сложилась очень напряженная ситуация из-за риска эскалации. Он считает, что это произошло по вине Нью-Дели. В этот же день пакистанские войска открыли стрельбу в восьми передовых секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире.

Отношения Индии и Пакистана обострились после нападения террористов 22 апреля на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, в результате чего погибли 27 человек. Уточнялось, что среди погибших были иностранцы, женщины и пожилые люди.