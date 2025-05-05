Войска Пакистана открыли огонь в восьми секторах вдоль линии контроля

Пакистанские войска открыли стрельбу в восьми передовых секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщило агентство PTI.

«Посты пакистанской армии прибегли к неспровоцированному огню из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму», — цитирует сообщение представителя министерства обороны Индии агентство.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.