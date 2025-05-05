Постпред Пакистана в ООН сообщил о риске эскалации с Индией
Между Индией и Пакистаном сложилась очень напряженная ситуация из-за риска эскалации. Об этом 5 мая сообщил постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад.
«Обстановка на местах очень напряженная. Существует риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».
Ахмад считает, что подобная ситуация сложилась по вине Нью-Дели. Кроме того, он подчеркнул, что международным сообществам необходимо приложить усилия для избежания конфликта, который «не будет отвечать ничьим интересам».
Ранее в этот же день агентство PTI сообщило о стрельбе на восьми передовых секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. Огонь открыли войска Пакистана.
Кроме того, 4 мая Исламабад запросил заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Нью-Дели. Уточнялось, что его дата пока неизвестна.