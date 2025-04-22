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В Индии 27 человек погибли при нападении террористов

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Фото: Getty Images/Hindustan Times
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Группа террористов совершила нападение на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, в результате погибли 27 человек. Об этом 22 апреля сообщил телеканал News18 India.

«Группа террористов, связанных с Лашкар-е-Тайба (внесены в перечень экстремистов и террористов в РФ. — Ред.), напала на группу туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, убив 27 человек и ранив многих других», — говорится в материале.

Уточняется, что среди погибших есть иностранцы, женщины и пожилые люди. Один из пострадавших туристов поделился, что огонь по мирному населению открыли двое террористов в военной форме.

Согласно публикации News18 India, ответственность за нападение на себя взял «Фронт сопротивления», признанный в Индии территористической организацией.

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31 марта министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар сообщил о ликвидации 17 террористов из организации «Фитна аль-Хаваридж» на северо-западе страны Силами безопасности Пакистана. По его словам, процесс ликвидации боевиков не затронул мирное население, поскольку ближайший населенный пункт находился в более чем 6 км от места военной операции.

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