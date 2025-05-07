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Может ли конфликт между Индией и Пакистаном перерасти в войну? Разбор

Индия и Пакистан сообщили о жертвах среди мирного населения после обмена ударами
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Индия и Пакистан в ночь на 7 мая обменялись ракетными ударами. Ранее стороны заявили о приостановлении соглашений, регулирующих отношения между странами. Что послужило поводом к возобновлению конфликта и может ли он вылиться в полномасштабную войну — в материале «Известий».

Что произошло

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по объектам, расположенным на пакистанской части региона Джамму и Кашмир (спорный регион частично контролируется Индией, а частично — Пакистаном), а также по территории самого Пакистана, официально признанной международным сообществом. Индийский МИД подчеркнул, что атаки не были направлены на военные объекты и их целью было поражение инфраструктуры, которую использовали террористы.

Индия заявила, что в результате операции «Синдур» удалось поразить девять лагерей террористов и уничтожить 70 боевиков в Пакистане и пакистанском Кашмире. Цели были выбраны таким образом, чтобы «избежать ущерба гражданской инфраструктуре и потери жизней среди гражданского населения». В Индии родственники жертв террористической атаки 22 апреля приветствовали «удары возмездия» по территории, контролируемой Пакистаном.

Справка «Известий»

В 1947 году, когда Британская Индия получила независимость, страна разделилась на два независимых государства — Индию (преобладает буддизм) и Пакистан (преобладает ислам). Штат Джамму и Кашмир отказался примкнуть к одной из стран, но после восстания мусульман и вторжения пакистанских пуштунов махараджа штата Хари Сингх согласился на вхождение территории в состав Индии в обмен на военную поддержку.

В июле 1949 года штат был разделен по линии огня на индийский Джамму и Кашмир и пакистанский Азад-Кашмир. Поскольку в штате изначально преобладало мусульманское население, он на протяжении многих лет являлся ареной территориальных споров между Индией и Пакистаном. Граница между индийской и пакистанской территориями была установлена в 1972 году.

По данным Пакистана, в результате ночной атаки погибли 26 мирных жителей и 46 получили ранения. В ответ на атаки со стороны Индии Пакистан закрыл свое воздушное пространство и пообещал нанести ответные удары. Пресс-служба Вооруженных сил Пакистана (ISPR) сообщила, что армией были уничтожены несколько индийских контрольно-пропускных пунктов, включая Чхатри, Джура и Сарлия-1.

Пакистан сообщил о том, что были сбиты пять боевых самолетов. Индийская сторона подтвердила поражение трех истребителей, сообщив, что пилоты были госпитализированы, однако позже местные СМИ удалили эту новость. В целом жертвами пакистанского обстрела стали семь мирных жителей в индийском Кашмире, еще 35 человек получили ранения.

Удары возмездия

Атаки индийских военных стали ответом на террористический акт вблизи Пахалгама, города на территории индийской части Джамму и Кашмира, в конце апреля. Террористы выбрали для атаки наиболее популярное у туристов место и открыли огонь по безоружным людям, отбирая жертв по принципу религиозной принадлежности. В результате нападения 26 человек погибли и десятки были ранены.

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Индия обвинила в нападении поддерживаемые Пакистаном сепаратистские группировки Кашмира. Пакистан заявил, что за атаками стоят террористические группы из Афганистана и потребовал независимого международного расследования (о том, что стало причиной конфликтов между Индией и Пакистаном, мы рассказывали здесь).

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Фронт сопротивления» (TRF), которая выступает за независимость Кашмира. TRF считается ответвлением пакистанской вооруженной группировки Lashkar-e-Taiba (LeT, признана террористической и запрещена в России), внесенной Совбезом ООН в список террористических организаций в 2005 году. Группировка выступала за отделение Кашмира от Индии.

Атака террористов возле Пахалгама произошла через несколько недель после принятия индийским правительством закона о вакфе (благотворительных пожертвованиях религиозной организации. — Ред.), который менял порядок управления имуществом мусульманских общин. Религиозные лидеры и оппозиционные партии посчитали этот закон нарушением прав мусульман. Ислам исповедует подавляющее большинство населения в Джамму и Кашмире.

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Реакция других стран

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обострение отношений между Индией и Пакистаном, назвав ночные атаки со стороны Индии «позором» и выразив надежду на скорое завершение конфликта. Япония осудила террористическую атаку 22 апреля и призвала стороны к сдержанности, чтобы обмен ударами не перешел в полномасштабный конфликт.

В ООН выразили обеспокоенность ударами Индии по Пакистану и Кашмиру, а в Китае назвали военную операцию достойной сожаления и посоветовали сторонам сохранять спокойствие, чтобы не осложнить ситуацию. Израиль выступил в поддержку права Индии на самооборону и осудил преступления террористов. ЕС и ОАЭ призвали стороны к диалогу и деэскалации конфликта.

Россия заявила о необходимости объединения усилий всего мирового сообщества для борьбы с терроризмом и выразила надежду, что страны смогут урегулировать разногласия в соответствии с ранее заключенными соглашениями. Российский МИД поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и в перспективе может выступить посредником в мирных переговорах между Индией и Пакистаном.

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Возможна ли война

В отличие от прежних вооруженных конфликтов, которых между Индией и Пакистаном произошло немало, обращает на себя внимание жесткая реакция со стороны Нью-Дели. Индия впервые в одностороннем порядке приостановила действия Договора о водах Инда 1960 года, в соответствии с которым Пакистан мог неограниченно пользоваться речной водой и блокировать индийские инициативы по строительству гидроэлектростанций. Сразу после приостановки действия договора Индия заявила о возобновлении усилий по реализации гидроэнергетических проектов в Джамму и Кашмире.

В ответ на приостановку договора Пакистан заявил о приостановке действия Симлского соглашения 1972 года, которое закрепляло существующие границы Джамму и Кашмира между странами и запрещало менять их в одностороннем порядке. Этот факт также указывает на возросший риск военной эскалации.

Несмотря на явные риски, эксперты исключают вероятность того, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в полномасштабную войну. Индии такой вариант развития событий невыгоден: заявления о том, что целями атак не были военная и гражданская инфраструктуры, делают акцент на борьбе с терроризмом, а не на действиях против Пакистана. Жесткая реакция Нью-Дели является скорее политическим решением, призванным продемонстрировать бескомпромиссность власти и избежать нападок оппозиции.

Исламабад тоже не заинтересован в войне, поскольку не обладает достаточным вооружением. По сообщениям прессы, из-за поставок оружия Украине имеющихся запасов в случае вооруженного противостояния Пакистану хватит на 96 часов.

Обе страны обладают ядерным оружием, но Пакистан может применить его только в случае экзистенциальной угрозы для государства, которой пока нет. Индия придерживается политики неприменения ядерного оружия первой.

При подготовке материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:

  • доцента кафедры международных отношений Дипломатической академии при МИД РФ, чрезвычайного и полномочного посла в отставке Сергея Величкина;
  • заведующего кафедрой международной безопасности Дипломатической академии при МИД РФ Олега Иванова;
  • младшего научного сотрудника Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Лейлы Тураяновой.
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