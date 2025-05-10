Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. Об этом 10 мая сообщил телеканал Geo News со ссылкой на источники.

«Пакистан начал широкомасштабную военную операцию под названием «Операция Баньян ун Марсус» в ответ на постоянные провокации со стороны Индии», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что в рамках операции Пакистан планирует нанести удар по нескольким стратегическим целям, которые находятся в Индии. На данный момент в рамках ударов по индийской территории было уничтожено ракетное хранилище BrahMos, утверждает телеканал.

В правительстве Пакистана в свою очередь подтвердили начало военной операции.

«Операция «Баньян ун Марсус» началась», — говорится в сообщении правительства в социальной сети X (бывш. Twitter).

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламбад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.