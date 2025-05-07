Виток высокого напряжения: конфликт Индии и Пакистана перешел в боевую фазу

Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном не приведет к полномасштабным боевым действиям, эскалация остается контролируемой, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, Нью-Дели предпринимает меры, которые не спровоцируют Исламабад на ядерный удар, на который придется отвечать. В ночь на 7 мая ВС Индии атаковали позиции террористов, базирующихся в Пакистане. Есть погибшие, в том числе дети. Данных о пострадавших среди россиян нет, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Исламабаде. Индийцы поддерживают решения правительства. В МИД РФ и Госдепартаменте США обеспокоены усилением военной конфронтации между странами и призывают их к сдержанности. Ситуация уже осложнила авиасообщение в Азии: компаниям пришлось менять маршруты рейсов. Как будет развиваться ситуация между двумя ядерными державами — в материале «Известий».

Индия нанесла удары по контролируемой Пакистаном территории

Напряженность между Нью-Дели и Исламабадом перешла в активную фазу.. Ночью 7 мая армия Индии сообщила о начале «Операции Синдур». Вооруженные силы нанесли удары по «террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированному Пакистаном штату Джамму и Кашмир». В общей сложности было атаковано девять объектов, в результате устранены около 70 боевиков, утверждает индийская сторона.

Именно в этом штате 22 апреля произошел теракт, в котором погибли 26 человек, включая 25 индийцев. Нью-Дели продолжает обвинять Пакистан в поддержке террористов, совершивших нападение на мирных граждан. Любопытно, что операция получила такое название в честь ритуального порошка, который замужние женщины наносят на пробор и лоб. Таким образом, индийцы хотели подчеркнуть, что многие потеряли мужей в результате теракта.

Поводом же начать военную операцию, как утверждает индийская сторона, стало очередное нарушение Пакистаном соглашения о прекращении огня на границе. Сообщается о стрельбе в Бхимбер Гали в районе Пунч-Раджаури. Таким образом, Индия воспользовалась своим правом предотвратить новые теракты пакистанских боевиков, заявили в МИДе. В ведомстве также отметили: у властей были разведданные о планирующихся новых атаках.

Фото: Global Look Press/Saqib Majeed

В заявлении говорится, что действия были «целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера» и что ни один пакистанский военный объект не подвергался атаке. «Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов казни». Официальный Нью-Дели проинформировал ряд стран о планируемой операции. Среди них в том числе Россия, США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Пресс-служба пакистанской армии утверждает, что в результате индийских ударов погибли восемь человек, в том числе двое детей, 35 получили ранения. По данным Reuters, количество погибших в результате ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек, еще 46 ранены.

Посольство России в Пакистане внимательно следит за развитием ситуации. Российские дипломаты призвали стороны к сдержанности для недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе.

— На данный момент мы не располагаем данными о пострадавших российских гражданах. В свете последних событий посольством приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российского загранучреждения, — заявили «Известиям» в диппредставительстве в Пакистане.

Посольство РФ в Пакистане Фото: ТАСС/Алексей Голубкин

Реакция Исламабада на удары последовала моментально. В минобороны страны обвинили Индию в ударах по гражданскому населению, хотя в Нью-Дели утверждают, что целью были террористы. Власти объявили о закрытии своего воздушного пространство для всех рейсов на 48 часов. Представитель минобороны сообщил о приведении авиации в боеготовность.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан». В связи с начавшейся операцией правительство созвало совет нацбезопасности. МИД Пакистана заявил, что страна вправе воспользоваться положениями статьи 51 Устава ООН на право на самооборону. По имеющейся информации ряда пакистанских и западных СМИ, Исламабад уже нанес ответный удар.

Международная реакция также не заставила себя ждать. В МИД РФ обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном. «Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами», — говорится в заявлении россиского внешнеполитического ведомства. Об этом ранее заявлял лично Сергей Лавров, проведя на днях телефонные разговоры с главами МИД Индии и Пакистана.

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В Вашингтоне эскалацию конфликта также не одобрили: глава Белого дома Дональд Трампа назвал это позором. В Госдепе подтвердили, что находятся в прямом контакте с правительствами обеих стран, и призвали «к максимальной сдержанности». В МИД КНР призвали обе стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации. При этом Турция поддержала Пакистан, а Израиль встал на сторону Индии.

Эскалация уже отразилась на жизни обычных граждан, причем не только противоборствующих сторон. Более двух десятков коммерческих рейсов были перенаправлены, чтобы избежать воздушного пространства Пакистана, авиакомпании отменили 52 полета в Пакистан или из него, показывают данные мониторингового сервиса FlightRadar24. Российские авиакомпании также скорректировали маршруты рейсов из Москвы в страны Южной Азии, включая Индию, Шри-Ланку, Мальдивы и Таиланд. Время полета должно увеличиться в среднем на один-два часа.

Обострение сказалось и на индийском ВПК. Рыночная стоимость десяти индийских оборонных компаний выросла более чем на $5 млрд с 22 апреля, подсчитал Bloomberg.

Чем может окончиться эскалация между Индией и Пакистаном

Стоит отметить, что СМИ обеих стран нагоняют истерию. Индийское медийное поле пестрит громкими заявлениями, что «Индия проснулась», всячески одобряя шаги правительства. Любопытно, что на улицах реакция примерно такая же. Жители Нью-Дели, который находится всего в нескольких сотнях километров от Джамму и Кашмира, уверены в правильности решения властей. При этом они совершенно не боятся ответных действий Пакистана, по крайней мере в столице. Это касается как относительно старшего поколения, так и совсем молодых. Большинство повторяют: «У нас есть Моди».

— Я не боюсь ответных ударов, потому что я доверяю индийской армии. Я могу доверять индийской армии. Учитывая недавние террористические атаки, я думаю, что это лучшее решение. Необходимо показать Пакистану, что мы никого не боимся», — рассказал «Известиям» уроженец штата Керала.

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В пакистанских СМИ после ударов распространилась информация о том, что вооруженные силы страны якобы сбили два истребителя ВВС Индии, эти сведения сопровождают фразы вроде «Пакистан начал процесс возмездия». Позже выяснилось, что фотодоказательство, представленное пакистанским SAMAA TV, — это последствия крушения МиГ-29 ВВС Индии в Раджастане в сентябре 2024 года.

Несмотря на решительные действия индийской стороны, новый виток конфликта необязательно приведет к полномасштабным боевым действиям, считает заместитель генерального директора Центра изучения наземных боевых действий в Нью-Дели Ракеш Бхадаурия.

— Однако армия Пакистана может не согласиться с этим, почувствовав давление и необходимость отреагировать. Но ей будет трудно выбрать цели, которые оправдают ответные действия. Если ответ будет только символичным, Индия не пойдет в сторону эскалации. Ответственность за нее явно лежит на Пакистане, и весьма вероятно, что Китай может попросить Пакистан проявить сдержанность и снизить общую температуру, — сказал «Известиям» эксперт.

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Более поздние заявления официальных лиц Пакистана демонстрируют, что Исламабад на самом деле и не заинтересован в том, чтобы подойти к точке невозврата. Страна не проявляла враждебности по отношению к Индии и положит конец напряженности, если Нью-Дели отступит, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg.

— Кажется, это контролируемый акт. В заявлении министерства обороны также говорится о неэскалационных действиях. Пакистан, скорее всего, ответит неэскалационными способами, — отметил в разговоре с «Известиями» профессор Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджай Дубей.

В целом, текущее обострение повторяет ситуацию 2019 года, когда индийская армия в ответ на очередной теракт нанесла удары по формально пакистанским лагерям подготовки боевиков. То есть Нью-Дели предпринимает такие действия, которые не спровоцируют Пакистан на ядерный удар и Индию, соответственно, на такой же ответ, подчеркнул руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.