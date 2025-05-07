Первый акт войны: Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

В ночь на 7 мая минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур». Нью-Дели нанес ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана, сообщили в минобороны страны. Погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения. Исламабад ответил ракетными ударами по целям в Индии. О том, что происходит в регионе и к чему это может привести, — в материале «Известий».

Операция «Синдур»

«Справедливость восторжествовала. Джай Хинд! [Да здравствует Индия]», — сообщила пресс-служба индийской армии в своем Х.

Нью-Дели заявил о проведении операции «Синдур» (так называется порошок красного цвета, считающийся отличительным знаком замужних женщин в индуизме. — Ред.), которая нацелена против «террористической инфраструктуры в Пакистане». В частности, как сообщает агентство Ani, объектами атаки были избраны руководители террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-е-Таиба» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.).

Вид на город Музаффарабад в Кашмире, 7 мая 2025 года Фото: REUTERS

В общей сложности Индия атаковала девять объектов на территории Пакистана, рассказали в индийском минобороны. Там особо отметили, что Нью-Дели был очень сдержан в выборе методов и целей и никакие военные объекты ударам не подверглись.

В свою очередь, пакистанские власти закрыли воздушное пространство страны на 48 часов и нанесли ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире. В провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение.

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Нью-Дели, сел в Ташкенте, рейс на Пхукет развернули назад, в аэропорт вылета. В авиакомпании пояснили, что все рейсы, которые выполняются из российской столицы в Индию, Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы и в Шри-Ланку, будут идти в обход закрытой зоны.

Фото: AP/ M.D. Mughal

МИД Пакистана обвинил соседнее государство в нарушении суверенитета. Исламабад сообщил о восьми погибших и 35 раненых в результате индийской атаки. По словам гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майора Ахмеда Шарифа Чаудри, индийские ВВС атаковали гражданскую инфраструктуру в городах Сиалкот, Шакаргарх и Муридке, а также в деревне Котли. В результате пострадали мечети, аптека, жилые дома, культурные и медицинские учреждения.

В ответ Исламабад, как сообщили в минобороны страны, сбил пять индийских боевых самолетов, в том числе три истребителя Rafale. По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, у его страны есть «полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан».

Телеканал Samaa со ссылкой на источник рассказал, что пакистанская армия ответным ударом уничтожила место дислокации бригады индийских вооруженных сил. Нью-Дели сообщил, что две женщины в результате атаки Пакистана получили ранения.

Пакистанский премьер созвал заседание Комитета национальной безопасности, которое назначено на 10:00 по местному времени (8:00 мск).

«Безрассудные действия Индии приблизили страны, обладающие ядерным оружием, к крупному конфликту», — сообщили в пакистанском МИДе. При этом глава минобороны исламской республики Хаваджа Асиф подчеркнул, что Исламабад готов воздерживаться от военной эскалации, если Нью-Дели «прекратит агрессию».

Ответ на теракт

Поводом для эскалации стал теракт в городе Пахалгам, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир. 22 апреля группа вооруженных боевиков атаковала туристов. В результате атаки 26 человек погибли, еще десятки получили ранения.

Ответственность за произошедшее взяла на себя малоизвестная группировка «Фронт сопротивления», образованная в 2019 году в период очередного обострения ситуации в Кашмире. В соцсетях представители группировки заявили, что атака стала ответом на наплыв «чужаков», которые вызвали «демографические изменения» в регионе.

Фото: REUTERS/Mohsin Raza

Нью-Дели обвинил пакистанские власти в поддержке «трансграничного терроризма». Пакистан свою причастность к теракту отрицает.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал «выявить, отследить и наказать каждого террориста и всех их покровителей». Нью-Дели прекратил программу безвизового режима для граждан Пакистана, приостановил выдачу виз и аннулировал ранее выданные гражданам этой страны.

Также Индия закрыла единственный сухопутный пограничный пункт «Аттари-Вагах» и приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, который позволял Пакистану пользоваться водами северных притоков реки.

Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Исламабад в ответ закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановил все торговые отношения с Нью-Дели.

Через неделю после теракта премьер-министр Индии на совещании по безопасности заявил, что у минобороны страны есть полная свобода в принятии решений о способе, целях и сроках ответа на теракт в Пахалгаме.

Как отреагировали в мире

Представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш крайне обеспокоен военной операцией Нью-Дели и призвал обе страны к максимальной военной сдержанности.

Американский лидер Дональд Трамп назвал позором переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу и выразил надежду на его скорейшее урегулирование.

«Я внимательно слежу за ситуацией в отношениях между Индией и Пакистаном. Я присоединяюсь к надеждам президента США, высказанным ранее сегодня, на то, что всё это быстро закончится, и продолжу взаимодействовать с лидерами Индии и Пакистана в поисках мирного разрешения конфликта», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Пекин сообщил об обеспокоенности эскалацией между Индией и Пакистаном, призвав стороны к сдержанности.

При этом Анкара выразила солидарность с Пакистаном в связи с нападением Индии. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан позвонил пакистанскому коллеге Исхаку Дару и «выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере региональной безопасности».

Агентство Reuters со ссылкой на источники рассказало, что Нью-Дели связался с Россией, США, Великобританией, ОАЭ и Саудовской Аравией, чтобы сообщить об операции против Пакистана.

Что думают эксперты

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с «Известиями» отметил, что дальнейший сценарий развития событий зависит от того, как именно отреагирует Пакистан.

— Важно, будет ли он наносить ответный удар или ограничится заявлениями о том, что индийцы поразили только мирные цели, пакистанские силы дали им отпор, Нью-Дели получил хороший урок и так далее, — сообщил эксперт.

По его словам, при таком варианте развития событий существует вероятность, что активная фаза конфликта на этом прекратится.

Фото: REUTERS

Доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в своем Telegram-канале сообщил, что, на удивление, президент США Трамп не поддержал удары союзника Индии по Пакистану.

«Он назвал их позором. Это новый мир, новые Штаты и их новый президент, который не стесняется признания Крыма и дает втык Израилю ради союза с Эрдоганом. А вообще индийцы и пакистанцы могут еще дать фору войне на Украине. Бжезинский еще предупреждал, что более опасный регион в будущем — это не Мировые Балканы (Ближний Восток), а Восточная Азия», — отметил эксперт.