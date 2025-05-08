Реклама
Прямой эфир
Мир
Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США
Мир
В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
Общество
Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ
Общество
Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию
Мир
Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев
Мир
Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Мир
В Берлине почтили память советских солдат
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Общество
В СК РФ поручили возбудить дело из-за осквернения советского памятника в Чехии
Мир
Путин поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами
Сюжет:

В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном

В Госдепе США опасаются эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
0
EN
Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация США расценивает ситуацию, вызванную обострением отношений между Индией и Пакистаном, как очень опасную. С таким заявлением 8 мая выступила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Не должно было произойти эскалации, а коммуникация остается ключом, должны быть переговоры, не должно быть молчания… В этом конкретном случае, конечно, ситуация очень деликатная и опасная», -— заявила политик на брифинге, запись которого выложена на официальном YouTube-канале ведомства.

Брюс подчеркнула, что военные действия, применяемые в решении подобных вопросов, никогда не кончаются, потому важно их не допустить, остановив насилие. Она отметила, что Соединенные Штаты призывают представителей Индии и Пакистана урегулировать сложившуюся ситуацию посредством дипломатических переговоров.

Виток высокого напряжения: конфликт Индии и Пакистана перешел в боевую фазу
«Известия» выяснили, одобряют ли жители самой многочисленной страны в мире решение своих властей и во что может вылиться эскалация

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламбад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия предпринимает усилия для предотвращения эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что РФ призывает обе стороны к сдержанности и скорейшему переходу за стол переговоров.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025