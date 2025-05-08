В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном

Администрация США расценивает ситуацию, вызванную обострением отношений между Индией и Пакистаном, как очень опасную. С таким заявлением 8 мая выступила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Не должно было произойти эскалации, а коммуникация остается ключом, должны быть переговоры, не должно быть молчания… В этом конкретном случае, конечно, ситуация очень деликатная и опасная», -— заявила политик на брифинге, запись которого выложена на официальном YouTube-канале ведомства.

Брюс подчеркнула, что военные действия, применяемые в решении подобных вопросов, никогда не кончаются, потому важно их не допустить, остановив насилие. Она отметила, что Соединенные Штаты призывают представителей Индии и Пакистана урегулировать сложившуюся ситуацию посредством дипломатических переговоров.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламбад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия предпринимает усилия для предотвращения эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что РФ призывает обе стороны к сдержанности и скорейшему переходу за стол переговоров.