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Песков призвал Индию и Пакистан к переговорам

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Фото: REUTERS/Pawan Kumar
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Индии и Пакистану необходимо как можно скорее перейти к переговорам. Об этом в среду, 7 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы призываем обе стороны к сдержанности и скорейшему переходу к переговорным методам урегулирования», — указал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Он также отметил, что ситуация между странами является поводом для обеспокоенности, а Москва внимательно следит за развитием ситуации.

Индия и Пакистан начали вооруженный конфликт. Что пишут СМИ

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированному им Джамму и Кашмиру. В свою очередь Пакистан предпринял ответные действия после атак с индийской стороны.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил по меньшей мере о восьми погибших мирных жителях, двух пропавших без вести и 35 пострадавших в результате ударов Индии.

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